´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡¢¹ñ¸ò60¼þÇ¯¹Ô»ö½ÐÀÊ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤Ë¼Õ°Õ¼¨¤¹½ñ´ÊÁ÷¤ë¡¡Æü´Ú´Ø·¸½Å»ë¤Î»ÑÀª¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤«
´Ú¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï29Æü¡¢ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¼Õ°Õ¤ò¼¨¤¹½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍûÀ¯¸¢¤¬Æü´Ú´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÇ°¹Ô»ö¤Ï¡¢ºßÆüËÜ´Ú¹ñÂç»È´Û¤¬6·î19Æü¤ËÅìµþ¤Ç³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¤Û¤«¡¢´ßÅÄÁ°ÁíÍý¤ä¿û¸µÁíÍý¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¤âÆüËÜÂç»È´Û¤¬µÇ°¹Ô»ö¤ò³«ºÅ¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏG7=¼çÍ×7¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þÅª¤ÊÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ÎÍ§¹¥Åª¤Ê´ðÈ×¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£