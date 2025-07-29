SAGOSAID、渋谷WWWでの「the shore, you」「In REIMEI」ライブ映像公開
SAGOSAIDが、6月5日に渋谷WWWで開催した新作『itsumademo shinu noha kowai ?』のリリースパーティより「the shore, you」と「In REIMEI」のライブ映像を公開した。
当日のライブには、レコーディングにも参加したYusuke Shinma（G / VINCE;NT）、Kimchang（B / VINCE;NT）、Mamoru Tazawa（G / ベランダ）、Riku Ideuchi（Dr）を迎えたバンド編成で臨んだ。映像の撮影はHarry Bossertと佐藤祐紀、編集も佐藤が担当している。
本作を携えたリリースツアー＜“itsumademo shinu noha kowai ?”Release Tour＞は初日・広島公演を終え、今後は東名阪の3都市で開催。8月2日（土） 名古屋 CLUB ROCK’N’ROLL公演にはBBBBBBBとCVN、8月3日（日） 大阪 NOON+CAFE公演にはby the end of summerとpile of hexがゲスト出演。9月7日（日） 東京・下北沢 SHELTERでのツアーファイナルは自身初のワンマンライブとして開催される。
◾️＜SAGOSAID “itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour＞
終了公演は割愛
2025年
8月2日（土）会場：名古屋 CLUB ROCK’N’ROLL
LIVE：SAGOSAID / BBBBBBB / CVN
OPEN 18:00 / START 18:30
U-23：2,500円 前売：3,500円（※別途1ドリンク代）
INFO：CLUB ROCK’N’ROLL (052-262-5150)
8月3日（日）会場：大阪 NOON+CAFE
LIVE：SAGOSAID / by the end of summer / pile of hex
OPEN 17:30 / START 18:00
U-23：2,500円 前売：3,500円（※別途1ドリンク代）
INFO：NOON+CAFE (06-6373-4919)
9月7日（日）会場：下北沢SHELTER
LIVE：SAGOSAID (ONE-MAN)
OPEN 18:00 / START 18:30
U-23：2,500円 前売：3,000円（※別途1ドリンク代）
チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4342760001-P0030001
INFO：SHELTER (03-3466-7430)