◾️<SAGOSAID “itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour>

終了公演は割愛

2025年

8月2日(土)会場:名古屋 CLUB ROCK’N’ROLL

LIVE:SAGOSAID / BBBBBBB / CVN

OPEN 18:00 / START 18:30

U-23:2,500円 前売:3,500円(※別途1ドリンク代)

INFO:CLUB ROCK’N’ROLL (052-262-5150)

8月3日(日)会場:大阪 NOON+CAFE

LIVE:SAGOSAID / by the end of summer / pile of hex

OPEN 17:30 / START 18:00

U-23:2,500円 前売:3,500円(※別途1ドリンク代)

INFO:NOON+CAFE (06-6373-4919)

9月7日(日)会場:下北沢SHELTER

LIVE:SAGOSAID (ONE-MAN)

OPEN 18:00 / START 18:30

U-23:2,500円 前売:3,000円(※別途1ドリンク代)

チケット:https://eplus.jp/sf/detail/4342760001-P0030001

INFO:SHELTER (03-3466-7430)