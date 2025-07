TuneCore Japanからワールドワイドに音楽作品をリリースしているアーティストは日に日に増え続けているが、インディペンデントであるからこそ、誰からの制約も受けず思うがままのミュージシャンシップで邁進しているアーティストが多い。

その自由さと解放された精神性がインディペンデント・アーティストを伸び伸びと大きく育む場合もあれば、切羽詰まった緊迫感のなさによって漫然と立ち止まったかのような緩やかな歩みを見せてしまうこともあるだろう。

今回紹介するのは、一聴して耳を引くボーカルを聴かせてくれている見逃せないアーティストたち。さて、このサウンドメイクの裏には、どのような意図が隠されているのか。今回のお話のナビゲーターはTuneCore Japanの野邊拓実、進行役は烏丸哲也(BARKS)である。

◆ ◆ ◆

──まずは聴いて欲しいアーティストがいるんです。Kudos Vein(キュードス・ヴェイン)の「極落浄土」という曲なんですが…。



野邊拓実(TuneCore Japan):普通にかっこいいですね。

──このボーカル、かっこいいっすよね。オクターバーなのかな。この感じ、珍しくないですか?

野邊拓実(TuneCore Japan):多分サブオクターブ。オクターブ下を加えるタイプのオクターバーですね。確かにあんまり聴いたことないかも。シンセサイザーではサブオクターバーってめちゃくちゃ使うし、たまにギターでもMXRのBlue Box FUZZっていう2オクターブ下を加えてくれるファズがあったりするので、ギターでもたまに聞きますけど、ボーカルにサブオクターバーって確かにないですね。

──サビに入ると別のクリーンなボーカルも絡んできたりしますが、そこでもオクターバーで面白い効果が出ていますよね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうですね。あと、ホルマント・チェンジ(編集部註:フォルマント=音声の周波数スペクトルにおけるピークのこと。音声学において特に破裂音などの子音と母音の間のフォルマント周波数の変化をフォルマント遷移と呼ぶ)みたいな、なんか機械的なチェンジをしている音がしたので、音質を変えるような何かしらエフェクトはかけていると思います。オクターバーを使っているだろうとは思うんですけれど、ただ、響きとしては聴いたことない響きなんで、低域の処理とかめっちゃ大変だったろうなって思います。

──ほんとそうですよね。いろんな楽器と当たるでしょ?

野邊拓実(TuneCore Japan):ベースと当たるし、ボーカルも結構倍音があるのでそことも当たるし、ギターの下も同じ音域ですよね。そのあたりの調整が難しそうだなって思いつつも、全然違和感なく各楽器も聴こえますね。そういう意味では全体的にあまり音が埋まってないというか、ちゃんと隙間があるような構成になっているから、サブオクターバーが入っててもごちゃごちゃになりすぎたりしないところに、こなれた技術感を感じさせますね。

──ギター、キーボード、ベース、ドラムという4人メンバーですが、ギターとキーボードがボーカルを担当していまして、「Vo, G」「Vo, Key」と楽器より前にVoを表記しているので、ツインボーカルという意識が強いんでしょうね。

野邊拓実(TuneCore Japan):楽曲の中でもしっかりと両者の声が聴こえますし、明確に違うボーカルにそれぞれサブオクターバーが使い分けられていてユニークで、すごくテクニカルなことをしていますよね。

Kudos Vein

──プロフィールには「Jazz/R&B/ロック/ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性」とあるんですが、この「極落浄土」を聴いてカッコいいと刺激を受けたアマチュアの子たちは、今後どんな音楽を吸収していけばこういったセンスを磨くことができるでしょうか。

野邊拓実(TuneCore Japan):音楽的にはだいぶ違うんですけど、そのアプローチのやり方というか、本来ボーカルに使いそうもないものを使う手法って、例えば、ボン・イヴェールなどに感じたものだなって思うんですよね。ジェイムス・ブレイクとかフランシス・アンド・ザ・ライツとか、あるいは後期のレディオヘッドあたりだと、「そういうことってやっていいんだ…」みたいなことをどんどんやっていた時期がありましたよね。

──自由な発想というか、常識にとらわれないチャレンジというか。

野邊拓実(TuneCore Japan):ボン・イヴェールの曲だったか、とにかくめちゃくちゃヤバい低域が出ているキックの音があって、「どうやってこの低域を出しているんだ?」って話があったんですけど、ドラムにベースアンプシミュレーターをかけてああいう音になったみたいな話を聞いたことがあります。事の真偽はわからないんですけど。

──キックの音をベーアンから出しちゃおうって発想か。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうそう。本来ベースアンプシミュレーターって、ベースのライン録り以外では使わないじゃないですか。

──そうですね、それは頭がイカれてますね(笑)。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうですよね。でも僕もそういうところに影響を受けたりとかして、曲を作るとデフォルトで20トラックぐらいコーラスがあるみたいな、コーラスが死ぬほど多い曲を作りがちなんですけど、音の距離感…後ろの方でコーラスが鳴っている感じを作りたいときは、わざわざギターのアンプシミュレーターにコーラストラックを全部突っ込んで、アンプシミュレーター部分はオフにしてマイク・セッティングの距離をキャビからすごく離すことで、遠くで鳴っている感を出したりとかするんです。

──それは凄い。マイキングの部分だけを利用するなんて、メーカー想定外の使い方(笑)。

野邊拓実(TuneCore Japan):当時のエンジニアさんに教えてもらった手法なんですけど、2010年代ぐらいのポストロックがシーンに出ていた頃って、本来これには使わないというものを用いて新しい手法を生み出したり、自分が実現したいところにアプローチすることがすごく盛んだったなって思います。今回のKudos Veinの「極落浄土」のボーカル処理にも、その時の感覚に似た面白さを感じました。

──あの頃の実験性や表現追求の精神性が昨今のロックバンド・サウンドに転生されているところが、斬新さを感じさせるひとつのポイントかもしれませんね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうですね。「ギターロックっぽい文脈を持っているけども、そのポストロックの文脈も持ってるよ」みたいな人たちって2010年代にはちょいちょいいましたけど、往々にして音がすごく飽和してるタイプが多かった印象がありますよね。その点、シティポップ以降の引き算の美学みたいな要素を継承したまま、ギターロック系のオルタナティブとして鳴っているのは新しいというか、2020年代っぽいんじゃないかなって感じます。

──Kudos Veinの他の楽曲からも、いろんな面白さが発見できそうですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):こういうボーカルを演ってくるってことは、多分他にも面白いアプローチをしているんじゃないかってワクワクさせますね。

──全く音楽性は異なりますが、聴き応えのあるボーカルという点では、安月名莉子も凄いです。Kudos Veinのオクターバーじゃないですけど、ボーカロイドのようなハモリの同調が桁違いで。



野邊拓実(TuneCore Japan):安月名莉子はそうですね。我々アニメオタクからすると、「あ、『メイドインアビス』の人だ」という(笑)。

──幼少期からミュージカル舞台に立ち、シンガーソングライターとして活動しながら声優としてもデビューを果たすなんて、才能豊かすぎでしょ。

野邊拓実(TuneCore Japan):僕は「ミュージカル出身者はボーカリストとして最強説」と唱えているんです。僕がそうだからなんですけど(笑)、ミュージカルって結構ポップスに近いものがあって、とはいえ舞台なので声楽を通っている方は多いんですね。本格的になればなるほど、それこそ劇団四季のみなさんも音大を出ていますし、声楽を学んでオペラだったりとかイタリア音楽みたいなところに精通していたり、発声の基礎がちゃんとできている方が多いわけですけど、オペラの方が単純にポップス・アルバムとかカバー作品を出したりすると、歌い方がオペラすぎちゃって…みたいなこともありますよね。

──ありますね。ポップス楽曲を歌ったオペラってやつ。

野邊拓実(TuneCore Japan):そう、ポップスとしては解釈がそうじゃないんじゃない?って思うことも少なくないんですけど、その点ミュージカルって、基礎をちゃんとつけながらもカジュアルにキャラクターになりきらなきゃいけない部分もあったりするので、歌い方がポップスの基礎がある人のそれに近いと思うんです。ミュージカル出身者って、インディ系のミュージカルだろうと劇団四季の出身だろうと、ポップスシンガーとして歌がうまい方が多いですよね。

──確かに、私もそう思います。

野邊拓実(TuneCore Japan):僕は「歌の技術って5つの要素で構成されている」と思っていて、まず「音程」と「リズム」は基本として、あとは「発声」。そして結構重要だけど見落としがちなのが「発音」だと思っているんです。

──発音?

野邊拓実(TuneCore Japan):例えば「ん」と発音する時、口を閉じて発音するのか口は閉じないまま舌の先を歯の裏につけて発音するのかで、印象って全然変わってくる。英語だとmなのかnなのかみたいな違いで、要は口の中の形の話なんです。「発声」って喉の形が大きく左右するので、喉と身体の使い方が問題なんですけど、「発音」って口の中の形が左右されるものですね。で、5つの要素のもうひとつが、「時間の経過に対する各セクションに対して、それら4つをどう変化させるか」というところ。僕は「ニュアンス」って呼んでますけど、この「音程、リズム、発声、発音、ニュアンス」の5つがどれだけ狙った通りにできているかっていうのが、ボーカリストの技術だと思っているんです。で、舞台やミュージカル出身の方や声楽をやっていた方って、「音程」と「発声」という基礎がめちゃくちゃしっかりしてるので、ここに気を遣わないで他のところにリソースをかけられるっていうのがメリットとしてもあると思ってるんですよね。

──おもしろいですね。「発声」と「発音」を分けて考えるという発想なんですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):被っている部分もあるので、正確に言えば「お腹から喉まで」のコントロールが「発声」で、「喉から唇まで」のコントロールが「発音」って捉えてます。分けて正確にコントロールした方がいいよねって思っているんですけど、「発声」よりも「発音」の方が、聴いた人の印象が変わるんですよ。例えば、カラオケとかで誰かの真似をする時って「発声」を真似するよりも「発音」を真似した方がそれっぽいんです。山下達郎さんとか井上陽水さんとかって発音の仕方がすごく独特なので、そこを真似するだけで行けるんですね。

──「発声」や声質が違っても似ちゃうのか。

野邊拓実(TuneCore Japan):そう、なんかそれっぽくなったりするんですよね。僕、カラオケの持ちネタで井上陽水が歌う「15の夜」(尾崎豊)っていうのがあるんですけど(笑)、井上陽水さんの「発音」を研究をして面白いかったんですよね。

──凄い、勉強になるなあ。

野邊拓実(TuneCore Japan):ただ、ミュージカルとかオペラの方って、その基礎がしっかりしている反面、弱点になりがちなのがリズムなんです。リズムって、バンド出身の人たちって身体に染み付いているというか、長くやってれば「ちょっと後ろ乗りだね」とか「走ってるね」ってわかるじゃないですか。シャッフルとかにもすぐ対応できたり。それが声楽出身の方だとビートというものが基本にないので、意外とグルーブの感覚に弱かったりするんです。意図していないところでもたっちゃったりビートに合っていなかったり。そういう点で、安月名莉子さんは、その両方が身についている感じがして、本当に上質だなって思います。

安月名莉子

──なるほど。バンドマンにしてもアニソンシンガーにしても、歌を歌っている身であれば、先の5要素に分解して見つめ直すと、自分のウィークポイントに気付いたり、意識していなかった自分のストロングポイントに気付けたりするかもしれないですね。

野邊拓実(TuneCore Japan):そうだと嬉しいですね。僕もチューンコアでアーティストを応援している身なので。ミュージシャンだけじゃなくて、音楽を聴く側としても、どういう要素で出来上がってるのか、音楽を分解して捉えられると結構楽しくなると思うので、単純にあんま好きじゃないなって思っても、例えばリズムにすごい注目して聴いてみたりすると、「このドラマー、めちゃくちゃ音が短いからパンクとか通ってんのかな…」みたいな気付きを得られたり、そういう楽しみ方もできたりするんですよ。

──ちょっとした気付きがあると、また違った景色が見えてきますからね。

野邊拓実(TuneCore Japan):音楽って、すごい多面的な要素、複雑ないろんな変数が絡まり合って出来上がっているものなので、様々な側面から紐解けたりすると、めちゃめちゃかっこいいところに気付いたり、いろんな聴き方ができたりもするので、そういうところもたくさん紹介していきたいですね。

協力◎TuneCore Japan

取材・文◎烏丸哲也(BARKS)

Special thanks to all independent artists using TuneCore Japan.

Kudos Vein

2024年結成、東京中心に活動している4人組バンド。 Masafumi - Vo, Gt Yuto - Vo, Key Ren - Ba. Taichi - Drs. Jazz/R&B/ロック/ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルからの影響を昇華したミクスチャーな音楽性を提示する。

https://www.tunecore.co.jp/artists/Kudosvein

安月名莉子

幼少期より役者として活動し、ミュージカルやTV等へ出演。 2015年よりシンガーソングライターとしての活動をスタートさせると、2018年10月放送のTVアニメ『やがて君になる』OPテーマ「君にふれて」でアニソンシンガーとしてメジャーデビュー。 以降も、『Re:ゼロから始める異世界生活』『ブギーポップは笑わない』『彼方のアストラ』『慎重勇者〜この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる〜』『蜘蛛ですが、なにか?』『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』『ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜』『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です』『メイドインアビス』など、人気アニメのテーマソングを歌唱している。 その声質が評価され、ゲーム『夢現Re:Master』では「ニエ」役として、声優デビューも果たした。 2023年3月29日には、待望の1stアルバム「BLUE MOON」をリリース。10曲以上のタイアップ曲に加え、自身で作詞作曲を手掛けた「BLUE CYALUME」も収録されている。 熱量と繊細さを兼ね備えた歌唱力と、卓越したギターテクニックを武器に、 アニソン界に留まらず、シンガーソングライターとして今後も多方面に活動の場を広げていく。

https://www.tunecore.co.jp/artists/azunariko

