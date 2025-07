小倉あずさが、7月24日発売の「週刊ヤングジャンプ」に登場。アザーカットが4枚公開された。

小倉あずさ「週刊ヤングジャンプ」

小倉あずさ「週刊ヤングジャンプ」

小倉あずさは、2002年生まれ、福岡出身。身長160センチの健康的な美スタイルを特徴しているコスプレ&グラビアタレントで、2025年7月からゼロイチファミリアに所属。コスプレとグラビアの二刀流で活動をしており、ゲーム「グランブルーファンタジー」シャトラの公式コスプレイヤーを務めている。

小倉あずさ コメント

◆初めての週刊ヤングジャンプ掲載おめでとうございます。率直なご感想は?

ありがとうございます!

ずっと目標にしてきた“雑誌掲載”という夢を、まさか『週刊ヤングジャンプ』さんという大好きな雑誌でかなえさせていただけるなんて、すごくうれしいです!

昔から読んでいた雑誌なので、自分がその誌面に載るというのがいまだに信じられない気持ちです…。

今回は、水着での掲載なんですが、いつかは漫画とのコラボグラビアだったりもさせてもらえるように頑張ります!

◆普段のコスプレの撮影と、グラビア撮影での自分像に違いはありますか?

コスプレではアニメやゲームのキャラクターになりきることで、ある意味「誰かになれる」んです。

衣装やウィッグを身に着けて、そのキャラの表情や動きを研究して、世界観に入り込んでいく。ちょっと“演じる”っていう感覚があるかもしれないです…!

でも、グラビアは、そういった「誰か」ではなく、“小倉あずさ”という自分自身を表現するので、衣装だったりで飾らない、でも魅せる!といった感じで自分をどう見せたいのか、自分の個性って何だろう?と、あらためて自分自身を見つめ直すきっかけにもなりました!

それぞれ全然違うけれど、どちらも自分を表現する手段として、今はどちらも大切にしたいなぁって思ってます!

◆今回の写真の中で一番思い入れのあるカットはありますか?

「これぞグラビア!」という印象的な白ビキニのカットは、特に記憶に残っています!

そしてもう一つ、ちょっと遊び心のある猫耳をつけたコスプレ風のカットも大好きです。

実はこのコスプレ風なネコの衣装が1着目の撮影で少し緊張もしていたんですが、普段のコスプレ活動に近い雰囲気もあって、より自然な笑顔で撮れたと思います。

この2つの対比が、まさに“普段の私らしさ”をそのまま表してくれている気がして、とても気に入っています。

◆これからの目標や“挑戦してみたいこと”があれば教えてください。

これまで大切に続けてきたコスプレ活動に加えて、これからは本格的にグラビアにも取り組んでいきたいと考えています!

そして最近は、別のお仕事で演じることにもすごく興味が湧いてきていて…。

声優さんや舞台のお芝居の世界にも、いつかチャレンジしてみたいと思っています!

今はまだ始まったばかりの道ですが、いろんなジャンルで「小倉あずさ」を表現していけたらと思っています。

◆応援してくださる皆様に一言お願いします。

最初は趣味で始めたコスプレから、こうしてたくさんの方に応援していただけるようになって、ここまで来ることができました。

本当にありがとうございます。

SNSでコメントをくださったり、イベントに会いに来てくださったり、みなさんが支えてくれるからこそ、私も「もっと大きくなったおぐあずをみんなに見せたい!」って思えます。

これからも、自分らしく、でもちょっとずつでも前に進めるように努力を続けていきますので、ぜひこれからも見守っていてください。そして、一緒にたくさんの景色を見ていけたらうれしいです!

©藤城貴則/集英社

The post 小倉あずさ、純白ビキニ姿で美ボディ披露「ヤングチャンピオン」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.