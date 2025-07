壁際のオフショットに注目集まる

狄契ぢ紊里びれ女王瓩琉枳召鮖つタレントの林ゆめ(29)が角をはやしたお茶目なショットが話題になっている。

「毎日暑すぎるね、、みんな体調気をつけてね かき氷食べたよ」とインスタグラムに書き込みんで近影をアップ。

赤いカニの絵が描かれた壁に頭を重ね、まるで頭から赤い角が生えたようなショットを披露。紺色のTシャツには英文で「Variety is the spice of life」の文字。「いろいろあってこそ人生はおもしろい」ということわざで、エスプリを利かせたショットになっている。

狎屬こ僖轡腑奪鉢瓩話題の林ゆめ

(林ゆめのインスタグラム___yuume.18より)

この投稿にフォロワーからは「カニさん被ってるみたいで可愛い」「蟹の爪が耳みたいになっててカワイィネ」「お洒落ちゃん」「カニの爪が、ゆめ様の頭から角が生えてるみたいになってて可愛い」「カニ生えたか」「背景のカニが上手いことにツノみたいに」などの声が寄せられている。

林は身長168センチの抜群のスタイルで吉岡美穂や菜々緒も受賞した「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー'18-'19」に輝き、狄契ぢ紊里びれ女王瓩噺討个譴討い襦