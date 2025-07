米Riot Gamesは7月29日(現地時間)、提供中のタクティカルシューター『VALORANT』において「パッチ11.02」のリリースを予定しており、ゲームエンジンをUnreal Engine 5へと刷新する。これを受けて、NVIDIA GeForce環境でプレイしているユーザーに対してドライバアップデートが呼びかけられている。『VALORANT』がUnreal Engine 5に! NVIDIA GeForceユーザーはドライバアップデートで備えよう

VALORANTではこれまでUnreal Engine 4が用いられ、極めて高いパフォーマンスで競技シーンから一般プレイヤーまで幅広いシステム構成でのプレイングを支えてきた。今回このゲームエンジンをUnreal Engine 5へと刷新する大規模なアップデート「パッチ11.02」がリリースされるという内容。根本から改めて最適化を行ったとしており、パフォーマンスは若干上昇するほか、ローカルディスク上のクライアントは半分程度までコンパクトになるという。なおアップデートは従来よりかなり大容量になるため、適用にはいつもより時間がかかる。ゲームエンジンが更新されることを受けて、NVIDIAは既にUnreal Engine 5版『VALORANT』に最適化した「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」を公開中。VALORANTが内蔵するNVIDIA Reflexを活用した低遅延のゲームプレイをサポートするとしており、NVIDIA GeForceユーザーのプレイヤーは適用しておくとよいだろう。次回パッチにて UE5 に移行! pic.twitter.com/H80KfgZP5S- VALORANT // JAPAN (@VALORANTjp) July 25, 2025⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️ Download our latest GeForce Game Ready Driver for the best experience in your favorite games including WUCHANG: Fallen Feathers and VALORANT’s Unreal Engine 5 upgrade.Learn more: https://t.co/QxL0Qny6Pa pic.twitter.com/xoOGI2Ahal- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) July 22, 2025