サンワサプライは、テーブルやキャリングケースの取っ手に挟んで固定ができるMagSafe対応のスマホスタンド「200-STN090BK」を、運営する直販サイト「サンワダイレクト」で2025年7月29日に発売しました。実売価格は2480円(税込)。

スマホスタンド「200-STN090BK」

記事のポイント 挟んで固定できるタイプのスマホスタンドは、ちょっとした場所にでもスマホを固定できるのが便利。スマホの固定は磁力で行うので、しっかり固定でき、取り外しも簡単です。旅行や出張、移動時などに活躍する持ち運びにも便利なスマホスタンドです。

本品は、最大3.2cmの厚みに対応するばね式クリップを採用し、旅先のテーブルやキャリーケースのハンドル、ベッドサイドの棚にも簡単に固定できます。工具不要でワンタッチ設置できるので、移動や旅行のお供に最適です。

N52ネオジム磁石でMagSafe対応のiPhoneをしっかりホールドします。MagSafe非対応のスマホやケースでも、付属のメタルリング&下地シールでしっかり固定できます。

↑磁力の力でしっかり固定します。

3つの関節で、上下左右の微調整も自由自在。ビデオ会議、動画鑑賞、自撮り、ナビ利用など、あらゆるシーンに合わせた最適な角度調整、細かな視点調整が可能です。スマホを手に持てば、自撮り棒や撮影用アームとしても活用できます。旅先の思い出撮影やSNS用の動画撮影にもピッタリ。1台で複数の用途に対応します。

使用後はアームを折りたたんでコンパクトに収納可能。本体重量はわずか96gと軽量で、バッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びにストレスを感じません。

↑畳めばコンパクトに。

サンワサプライ MagSafe対応スマホスタンド「200-STN090BK」 発売日:2025年7月29日 実売価格:2480円(税込)

