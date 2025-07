「butter someone up」の意味は？日本語でも食材を使った同じ意味のイディオムがあります！【1分英会話】

正解は「ゴマをする、お世辞を言う」でした!

「butter someone up」は、好意や承認を獲得するために、過剰に、あるいは思ってもいないのにお世辞を言ったり褒めたりすることを意味します。

滑らかなバターをなにかに塗ってよりおいしくする行為に由来しているそうですよ。

「She buttered up her professor by complimenting his lecture before asking for an extension on her assignment.」

(彼女は課題の延長をお願いする前に、教授の講義を褒めてゴマをすっていた)