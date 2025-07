ホノルルの海でバンザイ

女優の筧美和子がハワイの海ではじける満喫ショットを公開し、話題になっている。

「A little while ago in Hawaii(ちょっと前にハワイで)」とインスタグラムにつづり、ホノルルでのショットをアップ。

海でシュノーケリングしたり、浮き輪で海を楽しんだり…。ハワイを満喫する様子を大公開している。

「水中メガネ顔がめちゃおもろい」

爛魯錺に喫ショット瓩鮓開した筧美和子

(インスタグラムmiwakokakeiより)

(筧美和子のインスタグラムmiwakokakeiより)

(筧美和子のインスタグラムmiwakokakeiより)

この投稿にフォロワーからは「美しい」「とてもゴージャス」「なんかハワイ顔だよね」「水中メガネ顔がめちゃおもろい」「夏を満喫ですね シュノーケルみわちゃんかっこいい」「いい景色です」などの声が寄せられている。

筧は2013年、リアリティ番組「テラスハウス」(フジテレビ)に出演し話題となり、翌年のテレビドラマ「最高の離婚Special 2014」(フジテレビ)で女優として本格デビュー。ドラマや映画で活躍し、今年3月に一般男性との結婚を公表した。