¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³ÈÄ¥¤òÁ°ÅÝ¤·¡£Ver.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò8·î13ÆüÇÛ¿®¿·¤¿¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸ø³«
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PCÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ver.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò8·î13Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Åö½é¤ÎVer.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï¡¢Éð´ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë8·î½é½ÜÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢9·îËö¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè3ÃÆ¡×¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¹âÆñ°×ÅÙ¥¯¥¨¥¹¥È·²¤äÊó½·¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¸îÀÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³ÈÄ¥¡É¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¡¢Ver.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éð´ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤âÂÐ¾ÝÉð´ï¼ï¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¼ï²þÁ±¡¦Ä´À°¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇÛ¿®»þ´ü¤¬8·î½é½Ü¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤ÊÇÛ¿®Æü¤Ï8·î13Æü¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè3ÃÆ¡×¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê9·îËö¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ÄÉ²Ã¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¼ÂÁõÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¡ÚVer.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÇÛ¿®Æü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û- ¡Ú¸ø¼°¡Û¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º (@MH_Wilds) July 29, 2025
8·î½é½Ü¤ËÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙVer.1.021¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè3ÃÆ(9·îËö)¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³ÈÄ¥¡×¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ¼ÂÁõ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä https://t.co/qJV3xUyBt8 pic.twitter.com/dMYfOdsCZ7
(C)CAPCOM