PlayStation¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡Éµ×ÔìÎÉÌÚ·ò»á¤ä±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤ÎÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤é¤¬ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤ò¸ì¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢³×Ì¿¤¬µ¯¤¤ë¡×
³¤³°¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PlayStation¤ò³«È¯¡¡µ×ÔìÎÉÌÚ·ò»á
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¡Ê¥²¡¼¥à¤Î¡ËÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶²¤é¤¯¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤ë¡×
ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏPlayStation¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤Ç¤¢¤ëµ×ÔìÎÉÌÚ·ò»á¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤ÎÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤é¤¬»²²Ã¡£ÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à¤ä±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SASUKEÁí¹ç±é½Ð¡¡´¥²í¿Í»á
¡ÖÃæÅìÃÏ°è¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È²æ¡¹¤Î¹ñ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç1²óÊüÁ÷¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ´ØÏ¢µ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤â»²²Ã¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤ÎÃæÅì¿Ê½Ð¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÍ¢½Ð»º¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤äÇÛµëÌÖ¤Î³ÈÂç¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
Ï·¸å,
Ê©ÃÅ,
¹©¾ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
Åìµþ,
¥¤¥Ù¥ó¥È