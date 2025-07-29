動画生成AIのRunwayによるAI映画祭の受賞作品が2025年8月にIMAX劇場で限定上映
2022年から開催されている動画生成AIのRunwayによるAI生成コンテンツの映画祭「AI Film Festival(AIFF)」の受賞作品のIMAX劇場での上映イベントが、2025年8月17日から20日に開催されることが決定しました。
Runway's 2025 AI Film Festival Presented by IMAX | IMAX
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Runway’s 2025 AI Film Festival Presented by IMAX (2025) Movie Tickets & Showtimes Near You | IMAX
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動画生成AIを開発しているRunwayは2022年からAI映画祭「AI Film Festival(AIFF)」を主催しています。「AIFF 2025」は審査員に映画監督のギャスパー・ノエ氏やハーモニー・コリン氏、プロデューサーのジェーン・ローゼンタール氏らを迎えて開催され、6000点を超える応募作品の中から、ジェイコブ・アドラー監督による作品「Total Pixel Space」がグランプリを受賞しました。
AIを使った短編映画10本を特集したRunwayの第3回AI映画祭「AIFF 2025」が開催される - GIGAZINE
AIFFは「IMAXプレゼンツ」で開催されたもので、受賞作品10作品は「特別限定上映」として、IMAXシステムを導入した劇場で上映されることが決まっていました。
上映劇場は以下の10館。いずれもAMCシアターズ系列の映画館です。
・カリフォルニア州ロサンゼルス「AMC Burbank 16」
・カリフォルニア州サンフランシスコ「AMC Metreon 16」
・ワシントン州シアトル「AMC Southcenter 16」
・テキサス州ダラス「AMC NorthPark 15」
・コネチカット州デンバー「AMC Westminster Promenade 24」
・イリノイ州シカゴ「AMC Streets of Woodfield 20」
・ジョージア州アトランタ「AMC Southlake 24」
・マサチューセッツ州ボストン「AMC Boston Common 19」(※この映画館のみ非IMAX)
・ニューヨーク州ニューヨーク「AMC 34th Street 14」
・ワシントンD.C.「AMC Georgetown 14」
なお、アメリカ以外での上映イベントは今のところ予定されていません。