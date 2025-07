2022年から開催されている動画生成AIのRunwayによるAI生成コンテンツの映画祭「AI Film Festival(AIFF)」の受賞作品のIMAX劇場での上映イベントが、2025年8月17日から20日に開催されることが決定しました。Runway's 2025 AI Film Festival Presented by IMAX | IMAXhttps://www.imax.com/en/jp/news/runways-2025-ai-film-festival-presented-by-imax

Runway’s 2025 AI Film Festival Presented by IMAX (2025) Movie Tickets & Showtimes Near You | IMAXhttps://www.imax.com/movie/runways-2025-ai-film-festival-presented-by-imax動画生成AIを開発しているRunwayは2022年からAI映画祭「AI Film Festival(AIFF)」を主催しています。「AIFF 2025」は審査員に映画監督のギャスパー・ノエ氏やハーモニー・コリン氏、プロデューサーのジェーン・ローゼンタール氏らを迎えて開催され、6000点を超える応募作品の中から、ジェイコブ・アドラー監督による作品「Total Pixel Space」がグランプリを受賞しました。AIを使った短編映画10本を特集したRunwayの第3回AI映画祭「AIFF 2025」が開催される - GIGAZINEAIFFは「IMAXプレゼンツ」で開催されたもので、受賞作品10作品は「特別限定上映」として、IMAXシステムを導入した劇場で上映されることが決まっていました。上映劇場は以下の10館。いずれもAMCシアターズ系列の映画館です。・カリフォルニア州ロサンゼルス「AMC Burbank 16」・カリフォルニア州サンフランシスコ「AMC Metreon 16」・ワシントン州シアトル「AMC Southcenter 16」・テキサス州ダラス「AMC NorthPark 15」・コネチカット州デンバー「AMC Westminster Promenade 24」・イリノイ州シカゴ「AMC Streets of Woodfield 20」・ジョージア州アトランタ「AMC Southlake 24」・マサチューセッツ州ボストン「AMC Boston Common 19」(※この映画館のみ非IMAX)・ニューヨーク州ニューヨーク「AMC 34th Street 14」・ワシントンD.C.「AMC Georgetown 14」なお、アメリカ以外での上映イベントは今のところ予定されていません。