

「a-nation 2025」

今年で21回目を迎える「a-nation」。8月30日・31日の2日間、東京・味の素スタジアムにて開催される。29日、第三弾出演アーティストとして、30日にTREASURE、31日にNCT WISH、Hey! Say! JUMPの出演を発表した。チケットは7月30日19時よりオフィシャル最速先着先行が開始。 初日の30日(土)は、2022 年のデビュー以来、グローバルで数々の快挙を成し遂げている7人組HIPHOP / R&B ガールズグループXG(初出演)をヘッドライナーに迎え、Ana Mena(初出演)、YEJI(初出演)、ZICO(初出演)、TREASURE(初出演)、Novelbright、MAZZEL、三浦大知、シューティングアクトとしてI Don't Like Mondays.、美麗-Bi-ray-の10組が出演。 2日目の31日(日)は、デビュー27 年目を迎え、a-nation 史上最多となる20 回目の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務め、今年デビュー40 周年を迎える久保田利伸がa-nation に初出演。また、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき□宣伝部(初出演※□は白抜きハートマーク)、TRF、NEXZ(初出演)、Hey! Say! JUMP(初出演)、シューティングアクトとしてSHOW-WA & MATSURI、HIKKA(初出演)の13組のアーティストが出演。

ワールドワイドで活躍する多彩なアーティストたちの豪華競演で2025年の夏を締め括る。■a-nation 2025 公演概要日時：2025年8月30日(土)・8月31日(日) 開場11:00 / 開演13:00※コミュニティエリアの開場は10時00分。※開場、開演時間は変更になる可能性あり。会場：味の素スタジアム（東京都調布市西町376-3）出演者：※五十音順、下線は初出演【8月30日】 ヘッドライナー：XGAna Mena、YEJI、ZICO、TREASURE、Novelbright、MAZZEL、三浦大知 and more...！シューティングアクト：I Don't Like Mondays.、美麗-Bi-ray-【8月31日】 ヘッドライナー：浜崎あゆみNCT WISH、久保田利伸、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき□宣伝部、TRF、NEXZ、Hey! Say! JUMP and more...！シューティングアクト：SHOW-WA & MATSURI、HIKKA