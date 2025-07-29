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(C) 2025 PONY CANYON INC.
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https://lnk.to/SAK_SilentPrism
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Lyrics Daoko Music Daoko / Pa¡Çs Lam System Produced by P a¡Çs Lam System
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