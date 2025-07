Saucy Dogが、8月1日(金)に配信リリースされる新曲「スパイス」のミュージックビデオをYouTubeプレミア公開することを発表した。

現在<Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR>を開催中のSaucy Dog。「スパイス」MVはツアーファイナルの沖縄公演後(8月3日(日)21時)にプレミア公開される。本楽曲は『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌となっており、リリース日にはラジオ配信アプリ”Stationhead“にてリスニングパーティも開催予定だ。

また、あわせてラジオオンエア情報も発表された。29日(火)22時〜TOKYO FMから全国ネットで放送されている『SCHOOL OF LOCK』内のレギュラーコーナー「Saucy LOCKS」でオンエア初解禁となる。当日はVo.石原の口から楽曲に込めた想いなども直接語られる予定とのこと。

なお、「スパイス」は、7月30日(水)0:00〜全国のラジオでオンエア可能となっている。

▲2025年8月3日(日)21時よりプレミア公開

◾️デジタルシングル「スパイス」

2025年8月1日(金)リリース

『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』主題歌

Pre save / Pre add:https://saucy-dog.lnk.to/spice ■「スパイス」リリース記念リスニングパーティー@Stationhead

日時:8月1日(金)21:00頃〜

※メンバー参加無し

※ご参加には Stationhead アプリのダウンロード、

及び【 Apple Music 】または【 Spotify Premium 】の登録が必要です。

※開催までに”Stationhead”アプリをダウンロードいただき、アカウントを作成の上で「saucydog」と検索、フォローしてお待ちください。

◾️『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』

2025年8月8日(金)公開 原作:臼井儀人(らくだ社)/『まんがクレヨンしんちゃん.com(https://manga-shinchan.com)』(双葉社)連載中/テレビ朝日系列で放送中

監督:橋本昌和

脚本:うえのきみこ

声の出演:小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ ほか

声の特別出演:賀来賢人・バイきんぐ

主題歌:Saucy Dog 「スパイス」(A-Sketch)

製作:シンエイ動画 テレビ朝日 ADKエモーションズ 双葉社

配給:東宝

コピーライト:©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2025

※短縮:©U/F・S・A・A 2025

映画公式X(旧Twitter):@crayon_official ■映画公式Instagram:@shinchan_movie

映画公式TikTok:@shinchan_movie ■映画公式HP:https://www.shinchan-movie.com/ ◆ストーリー

インドの“ハガシミール州ムシバイ”が春日部と姉妹都市になったことを記念して、「カスカベキッズエンタメフェスティバル」が開催されることになった。そのダンス大会で優勝するとインドに招待され、さらに現地のステージで踊ることができると聞いたしんのすけたちカスカベ防衛隊の5人は力を合わせ、大会で優勝しインドへ出発する。「オラ、インドの綺麗なおねいさんとカレーたべた〜い!」インド観光を満喫する中、怪しげな雑貨店に入ったしんのすけとボーちゃんは、そこで「鼻の形」に似たリュックサックを見つけ購入する。しかし、そのリュックサックには、とても恐ろしい秘密があった――。偶然にもリュックサックから出ていた「紙」を鼻に刺してしまったボーちゃんは、邪悪な力に導かれ【暴君(ボーくん)】となり大暴走!豹変してしまったボーちゃんは、世界をも揺るがす脅威の力を手に入れてしまう。はたして【暴君(ボーくん)】となったボーちゃんを、しんのすけたちは止めることができるのか?!

◾️<Saucy Dog DOME LIVE 2026> 2026年1月4日(日) 京セラドーム大阪

開場:14:00 開演:16:00