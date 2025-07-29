ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６６、伊８１ｂｐ
ユーロ圏 １０年債利回り格差 一段と縮小、仏６６、伊８１ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.704
フランス 3.359（+66）
イタリア 3.513（+81）
スペイン 3.285（+58）
オランダ 2.875（+17）
ギリシャ 3.364（+66）
ポルトガル 3.121（+42）
ベルギー 3.224（+52）
オーストリア 3.03（+33）
アイルランド 2.923（+22）
フィンランド 3.086（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.704
フランス 3.359（+66）
イタリア 3.513（+81）
スペイン 3.285（+58）
オランダ 2.875（+17）
ギリシャ 3.364（+66）
ポルトガル 3.121（+42）
ベルギー 3.224（+52）
オーストリア 3.03（+33）
アイルランド 2.923（+22）
フィンランド 3.086（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）