ユーロ圏　１０年債利回り格差　一段と縮小、仏６６、伊８１ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.704
フランス　　　3.359（+66）
イタリア　　　3.513（+81）
スペイン　　　3.285（+58）
オランダ　　　2.875（+17）
ギリシャ　　　3.364（+66）
ポルトガル　　　3.121（+42）
ベルギー　　　3.224（+52）
オーストリア　3.03（+33）
アイルランド　2.923（+22）
フィンランド　3.086（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）