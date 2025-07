【7月29日のインハイ男子結果】中部大第一や尽誠学園など敗退…準々決勝に進むベスト8決定

7月29日、高校バスケの夏の日本一を決める『令和7年度全国高等学校総合体育大会 バスケットボール競技大会(インターハイ)』は大会3日目が終了。男子はジップアリーナ岡山で3回戦8試合が行われ、準々決勝に進むベスト8が決まった。

昨年末のウインターカップを制した福岡大学附属大濠高校(福岡県)は、東海大学付属相模高校(神奈川県)を振りきり84-56で勝利した。本田蕗以がチーム最多14得点を挙げ、サントスマノエルハジメと白谷柱誠ジャックも12得点を記録。一度もリードを許すことなく3回戦を突破した。

前回王者の東山高校(京都府)は、中部大学第一高校(愛知県)を相手に83-63で快勝した。昨年の日本一を知る佐藤凪、カンダマビカサロモン、中村颯斗ら主力が2桁得点を挙げ、後半に突き放す展開。準々決勝では仙台大学附属明成高校と激突する。

29日に行われたインターハイ男子バスケの試合結果と、30日に行われる準々決勝の対戦カード一覧は以下の通り。

◆■大会3日目・7月29日のインハイ男子結果

<3回戦>



福岡大学附属大濠高校 84-56 東海大学付属相模高校



駒澤大学附属苫小牧高校 58-76 八王子学園八王子高校



尽誠学園高校 80-89 北陸高校



富田高校 49-72 北陸学院高校



鳥取城北高校 67-62 柳ヶ浦高校



正智深谷高校 60-67 帝京長岡高校



仙台大学附属明成高校 72-60 東海大学付属諏訪高校



中部大学第一高校 63-83 東山高校

◆■大会4日目・7月30日のインハイ男子対戦カード

<準々決勝>



福岡大学附属大濠高校 vs 八王子学園八王子高校



北陸高校 vs 北陸学院高校



鳥取城北高校 vs 帝京長岡高校



仙台大学附属明成高校 vs 東山高校





【動画】白谷柱誠ジャックが披露した豪快ダンクの映像