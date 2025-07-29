「a-nation 2025」Hey! Say! JUMP・TREASURE・NCT WISH出演決定 第3弾アーティスト発表
【モデルプレス＝2025/07/29】8⽉30⽇・31⽇の2⽇間、東京・味の素スタジアムにて開催される「a-nation 2025」より、第3弾出演アーティストが発表された。
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今回で21回⽬を迎える「a-nation」。第3弾出演アーティストとして、30⽇にTREASURE、31⽇にNCT WISH、Hey! Say! JUMPの出演が発表された。
初⽇の30⽇は、2022年のデビュー以来、グローバルで数々の快挙を成し遂げている7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG（初出演）をヘッドライナーに迎え、Ana Mena（初出演）、YEJI（初出演）、ZICO（初出演）、TREASURE（初出演）、Novelbright、MAZZEL、三浦⼤知、シューティングアクトとしてI Don’t Like Mondays.、美麗-Bi-ray-の10組が出演。
2⽇⽬の31⽇は、デビュー27年⽬を迎え、a-nation史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務め、今年デビュー40周年を迎える久保⽥利伸が「a-nation」に初出演。また、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）、シューティングアクトとしてSHOW-WA & MATSURI、HIKKA（初出演）の13組のアーティストが出演する。（modelpress編集部）
⽇時：2025年8⽉30⽇（⼟）・8⽉31⽇（⽇）開場11：00／開演13：00
※コミュニティエリアの開場は10：00
※開場、開演時間は変更になる可能性あり
会場：味の素スタジアム（東京都調布市⻄町376-3）
【8⽉30⽇出演者】
ヘッドライナー：XG
Ana Mena、YEJI、ZICO、TREASURE、Novelbright、MAZZEL、三浦⼤知 and more…
シューティングアクト：I Don't Like Mondays.、美麗-Bi-ray-
【8⽉31⽇出演者】
ヘッドライナー：浜崎あゆみ
NCT WISH、久保⽥利伸、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TRF、NEXZ、Hey! Say! JUMP and more…
シューティングアクト：SHOW-WA & MATSURI、HIKKA
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◆「a-nation 2025」第3弾出演アーティスト発表
今回で21回⽬を迎える「a-nation」。第3弾出演アーティストとして、30⽇にTREASURE、31⽇にNCT WISH、Hey! Say! JUMPの出演が発表された。
2⽇⽬の31⽇は、デビュー27年⽬を迎え、a-nation史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務め、今年デビュー40周年を迎える久保⽥利伸が「a-nation」に初出演。また、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）（初出演）、TRF、NEXZ（初出演）、Hey! Say! JUMP（初出演）、シューティングアクトとしてSHOW-WA & MATSURI、HIKKA（初出演）の13組のアーティストが出演する。（modelpress編集部）
◆「a-nation 2025」公演概要
⽇時：2025年8⽉30⽇（⼟）・8⽉31⽇（⽇）開場11：00／開演13：00
※コミュニティエリアの開場は10：00
※開場、開演時間は変更になる可能性あり
会場：味の素スタジアム（東京都調布市⻄町376-3）
【8⽉30⽇出演者】
ヘッドライナー：XG
Ana Mena、YEJI、ZICO、TREASURE、Novelbright、MAZZEL、三浦⼤知 and more…
シューティングアクト：I Don't Like Mondays.、美麗-Bi-ray-
【8⽉31⽇出演者】
ヘッドライナー：浜崎あゆみ
NCT WISH、久保⽥利伸、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TRF、NEXZ、Hey! Say! JUMP and more…
シューティングアクト：SHOW-WA & MATSURI、HIKKA
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