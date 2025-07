◆「a-nation 2025」第3弾出演アーティスト発表

【モデルプレス=2025/07/29】8⽉30⽇・31⽇の2⽇間、東京・味の素スタジアムにて開催される「a-nation 2025」より、第3弾出演アーティストが発表された。今回で21回⽬を迎える「a-nation」。第3弾出演アーティストとして、30⽇にTREASURE、31⽇にNCT WISH、Hey! Say! JUMPの出演が発表された。

◆「a-nation 2025」公演概要

初⽇の30⽇は、2022年のデビュー以来、グローバルで数々の快挙を成し遂げている7⼈組HIPHOP・R&BガールズグループXG(初出演)をヘッドライナーに迎え、Ana Mena(初出演)、YEJI(初出演)、ZICO(初出演)、TREASURE(初出演)、Novelbright、MAZZEL、三浦⼤知、シューティングアクトとしてI Don’t Like Mondays.、美麗-Bi-ray-の10組が出演。2⽇⽬の31⽇は、デビュー27年⽬を迎え、a-nation史上最多となる20回⽬の出演を果たす浜崎あゆみがヘッドライナーを務め、今年デビュー40周年を迎える久保⽥利伸が「a-nation」に初出演。また、NCT WISH、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部(※◆は正しくは「ハート」)(初出演)、TRF、NEXZ(初出演)、Hey! Say! JUMP(初出演)、シューティングアクトとしてSHOW-WA & MATSURI、HIKKA(初出演)の13組のアーティストが出演する。(modelpress編集部)⽇時:2025年8⽉30⽇(⼟)・8⽉31⽇(⽇)開場11:00/開演13:00※コミュニティエリアの開場は10:00※開場、開演時間は変更になる可能性あり会場:味の素スタジアム(東京都調布市⻄町376-3)【8⽉30⽇出演者】ヘッドライナー:XGAna Mena、YEJI、ZICO、TREASURE、Novelbright、MAZZEL、三浦⼤知 and more…シューティングアクト:I Don't Like Mondays.、美麗-Bi-ray-【8⽉31⽇出演者】ヘッドライナー:浜崎あゆみNCT WISH、久保⽥利伸、THE RAMPAGE、GENIC、GENERATIONS、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、TRF、NEXZ、Hey! Say! JUMP and more…シューティングアクト:SHOW-WA & MATSURI、HIKKA【Not Sponsored 記事】