¡Ú»Ë¾å½é ¶å½£¤Ç40¡î¤«¡ÛÊ¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¤ÈÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¤Ç40¡îÍ½ÁÛ¡¡ÂæÉ÷9¹æ¤ÏÊ£»¨¤Ê¿ÊÏ©¤Ç½µËö´ØÅì¤ËÀÜ¶á¤«¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û
¤¤ç¤¦¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÃÏÅÀ¿ô¤Ï322ÃÏÅÀ¤Ç¡¢2010Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤ÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¿ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¤âÂçµ¤¤ÎÎ®¤ì¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¹¤â¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¡¢¶¯Îõ¤ÊÆüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¿å¸ú²Ì¤Î¤Ë¤ï¤«±«¤â»³±è¤¤¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¶å½£¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î40¡î°Ê¾å¤«
¤³¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤È½ë¤µ¤ÎÃßÀÑ¤Ç¡¢¤¢¤¹¤âÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ¤ÈÂçÊ¬¡¦ÆüÅÄ¤Ç¤Ï40¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¶å½£¤Ç40¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ïµ×Î±ÊÆ¤Ç41¡î¡¢ÆüÅÄ¤Ï42¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
»¥ËÚ¡¡:31¡î¡¡¶üÏ©¡¡:24¡î
ÀÄ¿¹¡¡:34¡î¡¡À¹²¬¡¡:35¡î
ÀçÂæ¡¡:33¡î¡¡¿·³ã¡¡:36¡î
Ä¹Ìî¡¡:37¡î¡¡¶âÂô¡¡:34¡î
Ì¾¸Å²°:38¡î¡¡Åìµþ¡¡:34¡î
Âçºå¡¡:38¡î¡¡²¬»³¡¡:37¡î
¹Åç¡¡:36¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:36¡î
¹âÃÎ¡¡:34¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:38¡î
¼¯»ùÅç:34¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:31¡î
Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤Î³°½Ð¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÂæÉ÷9¹æ¤Ï½µËö¤Ë´ØÅìÀÜ¶á¤«
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤ÏÉãÅç¤Î¶á³¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤òÎ®¤¹É÷¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤ÆÆ°¤¤¬ÃÙ¤¯¡¢¾®³Þ¸¶¶á³¤¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ë½É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÏÍ½Êó±ß¤¬Âç¤¤¯¡¢ÂæÉ÷¤¬¤É¤³¤Ë¿Ê¤à¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÂæÉ÷Í½Â¬¤Ï³¤³°¤ÎÍ½Â¬¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¥â¥Ç¥ë¤âÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¥³¡¼¥¹¡¢Åì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¥³¡¼¥¹¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°ËÆ¦½ôÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤¢¤È¡¢À¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Åì´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Í½Êó¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Ö¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤Ï´ØÅì¤Ê¤ÉËÜ½£¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë³¤³°¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤ººÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£