»°½Å¡¦·§Ìî»Ô¤Î³¤¤Ç15ºÐ¤Î½÷À¤¬Î®¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡½÷À¤Ï¹â¹»À¸
»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤Î³¤´ß¤Ç15ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈøÏÉ³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å3»þÈ¾¤¹¤®¡¢·§Ìî»ÔÌÚËÜÄ®¤Î³¤¾å¤Ç¡ÖÃÎ¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»Ô¤Ë½»¤à15ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¡¢¸½ºß¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¿ÈÄ¹¤ª¤è¤½150¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢µßÌ¿Æ¹°á¤Ï¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢·§Ìî»Ô¤Î¡Ö¼·Î¤¸æÉÍ³¤´ß¡×¤Ç¡¢³¤¿åÍá¾ì¤È¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£