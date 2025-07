Saucy Dogが8月1日に配信リリースする新曲「スパイス」が、初ラジオオンエアされる。

同楽曲は、8月8日より公開される『映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ』の主題歌。本日7月29日22時より放送される『SCHOOL OF LOCK』(TOKYO FM)にて初オンエアされるほか、同番組では石原慎也(Vo/Gt)の口から楽曲に込めた想いなどが直接語られるという。

また、同楽曲は7月30日0時より全国のラジオでオンエアとなっており、ラジオ局へのリクエストも受け付けている。

さらに、同楽曲のMVが現在開催中の『Saucy Dog HALL TOUR 2025 ONE FOR hALL, hALL FOR ONE one TOUR』のファイナルとなる沖縄公演後、8月3日21時にプレミア公開される。

なお、8月1日のリリース日には、ラジオ配信アプリ Stationheadにてリリース記念リスニングパーティが予定されている。

(文=リアルサウンド編集部)