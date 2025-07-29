¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û1·³Éüµ¢¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¡6Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
Â¼¾å½¡Î´¤¬1·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
¡¡6Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï7·î29Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇDeNA¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬1·³¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥È¤Î¼éÈ÷¤ò¤³¤Ê¤¹¥·¡¼¥ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤«¤é¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤¬1·³Éüµ¢¡£³«Ëë¤Ï2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢4·î17Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬ºÆÈ¯¡£Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡27Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·Àï¡ÊÎ¦Á°¹âÅÄ¡Ë¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ØËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1·³Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ï¡Ö6Ï¢¾¡¤À¤«¤é¤È¤«°Õ¼±¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤Ë¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢½ÐÎÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â¼¾å¤Î1·³Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥à¥Í¤â1·³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤ËÈà¤È¤Þ¤¿Ìîµå¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÈà¤Î»Ñ¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]