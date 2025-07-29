¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤Î¥ì¥ó¥º¤¬Âª¤¨¤ë¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¡Èµ²±¤Î°á¡É¨¡¨¡¼Ì¿¿½¸¡ØDior by Yuriko Takagi¡Ù¤¬2025Ç¯9·î¤Ë´©¹Ô
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¼Ì¿¿²È¡¦¹âÌÚÍ³Íø»Ò»á¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿½¸¡ØDior by Yuriko Takagi¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈÇ¤Ï¥ê¥Ã¥¾¡¼¥ê¼Ò¡£2025Ç¯9·î¤è¤êÀ¤³¦¤Î½ñÅ¹¤ËÊÂ¤ÖÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¡ÖÉþ¤âÃå¤ë¿Í¤â¡¢Æ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡¹âÌÚ»á¤Î»ëÅÀ¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ÈÆ°Åª¤ÊÈþ¤Î¶¦Â¸¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥â¥ó¥Æ¡¼¥Ë¥åÄÌ¤ê30ÈÖÃÏ¡£·úÊª¼«ÂÎ¤¬µ²±¤Î´ï¤È¤·¤Æ¸½Âå¤ËÁÉ¤ê¡¢¹âÌÚ»á¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î²áµî¤È¸½ºß¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î½øÊ¸¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸²½¿Í¡¦¾®ÃÓ°ì»Ò»á¡£Èà½÷¤ÏËÜºî¤ò¡Öµ²±¤Î¶ñ¸½²½¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Î³Ë¿´¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥È¥ï¥ë¡×¤Ë½É¤ë¡¢¤«¤¹¤«¤ÊÀ¸Ì¿¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë²È¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥µ¥¤¥ä¡¼¥ë¡ÊOlivier Saillard¡Ë¤¬¡Ö¥É¥ì¥¹¤ÎÎØ³Ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢´°À®¤Ë»ê¤ëÁ°¤Î¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ëÀ£Á°¤Î¡¢Û£Ëæ¤ÇÎ®Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡¢¥È¥ï¥ë¤ò¡È¼¡¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë´Îî¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ëÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÑ³¤¯¤â¶¯¤¤¥È¥ï¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»ë³Ð¸À¸ì¨¡¨¡¤ï¤º¤«¤Ë²â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¼ÌË¡¨¡¨¡¤Ç¤½¤ÎÈþÅªÎØ³Ô¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÅ¤«¤Ê»í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥ó¡¢·Á¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎËÜ¼Á¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎÅÁÅý¤È¼«¿È¤Î·Ý½ÑÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤òËÂ¤®¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¸«»ö¤Ë¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¹âÌÚ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦½ä²óÅ¸¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢Ì´¤Î¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¡×Å¸¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¡£Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎÀº¿À¤È½Å¤Ê¤ë¡È»íÅª¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Courtesy of DIOR
²Ö¡¢Æ°¤¡¢¸÷¨¡¨¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¹âÌÚ»á¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ´¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡¢¶Ã°Û¤ÎºÇ¸å¤Î±£¤ì²È¤È¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡1950Ç¯Âå¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¼«¿È¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢2025Ç¯¤Îº£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
TEL¡§0120-02-1947
Courtesy of DIOR
¡ÖÉþ¤âÃå¤ë¿Í¤â¡¢Æ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡¹âÌÚ»á¤Î»ëÅÀ¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ÈÆ°Åª¤ÊÈþ¤Î¶¦Â¸¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥â¥ó¥Æ¡¼¥Ë¥åÄÌ¤ê30ÈÖÃÏ¡£·úÊª¼«ÂÎ¤¬µ²±¤Î´ï¤È¤·¤Æ¸½Âå¤ËÁÉ¤ê¡¢¹âÌÚ»á¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î²áµî¤È¸½ºß¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ë¸òºø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î½øÊ¸¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¸²½¿Í¡¦¾®ÃÓ°ì»Ò»á¡£Èà½÷¤ÏËÜºî¤ò¡Öµ²±¤Î¶ñ¸½²½¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤Î³Ë¿´¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥È¥ï¥ë¡×¤Ë½É¤ë¡¢¤«¤¹¤«¤ÊÀ¸Ì¿¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë²È¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥µ¥¤¥ä¡¼¥ë¡ÊOlivier Saillard¡Ë¤¬¡Ö¥É¥ì¥¹¤ÎÎØ³Ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢´°À®¤Ë»ê¤ëÁ°¤Î¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ëÀ£Á°¤Î¡¢Û£Ëæ¤ÇÎ®Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡¢¥È¥ï¥ë¤ò¡È¼¡¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë´Îî¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤ëÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÌÚÍ³Íø»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÑ³¤¯¤â¶¯¤¤¥È¥ï¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»ë³Ð¸À¸ì¨¡¨¡¤ï¤º¤«¤Ë²â¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¼ÌË¡¨¡¨¡¤Ç¤½¤ÎÈþÅªÎØ³Ô¤ò¤È¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÅ¤«¤Ê»í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥ó¡¢·Á¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎËÜ¼Á¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎÅÁÅý¤È¼«¿È¤Î·Ý½ÑÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿¼¤¤ÂÐÏÃ¤òËÂ¤®¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥á¥¾¥ó¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¸«»ö¤Ë¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¹âÌÚ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦½ä²óÅ¸¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¢Ì´¤Î¥¯¥Á¥å¥ê¥¨¡×Å¸¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤âÃ´Åö¡£Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤ÎÀº¿À¤È½Å¤Ê¤ë¡È»íÅª¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Courtesy of DIOR
²Ö¡¢Æ°¤¡¢¸÷¨¡¨¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¹âÌÚ»á¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤®½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ´¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÍ½´ü¤»¤Ì¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡¢¶Ã°Û¤ÎºÇ¸å¤Î±£¤ì²È¤È¤Ê¤ë¡×¨¡¨¡1950Ç¯Âå¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¼«¿È¤¬½ñ¤»Ä¤·¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢2025Ç¯¤Îº£¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Ã¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of DIOR
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
TEL¡§0120-02-1947