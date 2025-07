ディオールは、日本人写真家・高木由利子氏による新たな写真集『Dior by Yuriko Takagi』を発表しました。出版はリッゾーリ社。2025年9月より世界の書店に並ぶ予定です。Courtesy of DIOR「服も着る人も、動きによって、より美しくなる」──高木氏の視点が映し出すのは、ディオールのオートクチュールに秘められた静けさと動的な美の共存です。撮影の舞台となったのは、メゾンの歴史が刻まれたパリ・モンテーニュ通り30番地。建物自体が記憶の器として現代に蘇り、高木氏のレンズを通して、ディオールの過去と現在が幻想的に交錯します。本書の序文を寄せたのは、文化人・小池一子氏。彼女は本作を「記憶の具現化」と評しています。

Courtesy of DIOR注目すべきは、ディオールのオートクチュールの核心とも言える「トワル」に宿る、かすかな生命の気配です。ファッション史家オリヴィエ・サイヤール(Olivier Saillard)が「ドレスの輪郭」と呼ぶその存在は、完成に至る前の、アイデアが形になる寸前の、曖昧で流動的な瞬間を映し出します。彼は、トワルを"次のコレクションが映し出されるネガフィルム"になぞらえ、それが一時的なスクリーンであり、亡霊のような、あるいは新たな創造の先駆けとなる妖精のようなものでもあると語ります。高木由利子は、この儚くも強いトワルの存在に焦点を当て、自身の視覚言語──わずかに霞がかかった独特の写法──でその美的輪郭をとらえます。それは単なる記録ではなく、まるで静かな詩のように、カット、ライン、形の奥にあるディオールの本質を浮かび上がらせるのです。彼女のレンズは、ディオールの伝統と自身の芸術的ビジョンのあいだに深い対話を紡ぎ、時を超えたメゾンの美意識と見事に響き合っています。Courtesy of DIOR高木氏はこれまでにも、ディオールと深い関わりを築いてきました。東京都現代美術館で開催された世界巡回展「クリスチャン・ディオール、夢のクチュリエ」展では、メインビジュアルの撮影も担当。彼女の作品は、単なる記録ではなく、ディオールの精神と重なる"詩的ドキュメント"ともいえる存在です。Courtesy of DIOR花、動き、光──クリエイティブ ディレクターたちが大切にしてきたテーマは、高木氏のフィルターを通すことで、新たな物語を紡ぎ出します。本書に綴られたイメージのひとつひとつは、まるでバレエのワンシーンのように、見る者を夢の中へと誘います。Courtesy of DIOR「神秘的で予期せぬファッションは、未知の要素のおかげで、再び、驚異の最後の隠れ家となる」──1950年代にクリスチャン・ディオール自身が書き残したこの言葉が、2025年の今、あらためて私たちにそっと語りかけてきます。