Å·¹ÄÊÅ²¼¤È¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤¬º©ÃÌ¡¡ÊÅ²¼¡ÖÈó¾ï¤ËÄË¤Þ¤·¤¯¡×¥È¥é¥Ã¥¯½ôÅç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿·ãÀïÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÅé¤Þ¤ì¤ë¡¡¹Äµï¡¦¸æ½ê
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¤·¤ç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤¡¢º©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¸æ½ê¤Î¼Ö´ó¤»¤Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤Î¥·¥ß¥ÊÂçÅýÎÎ¡Ê63¡Ë¤ò¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¸æ½ê¤Î¾®¹´Ö¤ÇÂçÅýÎÎ¤Èº©ÃÌ¤·¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë³¤ÌÌ¤Î¾å¾º¤ä¡¢´³¤Ð¤ÄÂÐºö¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²ñÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢¤Î¥Á¥å¡¼¥¯½£¤ÏÀè¤ÎÂçÀï¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯½ôÅç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿·ãÀïÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¥å¡¼¥¯½£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ÆÈó¾ï¤ËÄË¤Þ¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°ä¹ü¤Î¼ý½¸¤äÆüËÜ¤Ø¤Î°ÜÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥¯¥í¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥ß¥ÊÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¹×¸¥¤äÌò³ä¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤Æº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£