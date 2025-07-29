　U-15 Jリーグ選抜は29日、味の素フィールド西が丘でリバプールU15との「Jリーグインターナショナルシリーズ2025 アカデミーマッチ」初戦を行う。19時のキックオフを前に両チームの先発メンバーが発表された。

　試合はJリーグ公式Youtubeチャンネルとスポーツナビで無料ライブ配信される。第2戦は今月31日を予定している。

<出場メンバー>

U-15 Jリーグ選抜

▽先発

1 GK新村和史(大宮U15)

2 DF西井玄篤(京都U-15)

3 DF山添琥愛(いわきU-15)

5 DF竹内悠三(名古屋U-15)

6 DF高橋真平(松本U-15)

7 MF小澤春太(仙台Jrユース)

10 MFゼイナー大耀(東京V Jrユース)

16 MF廣山濯(沼津U15)

18 MF柿沼伶音(鹿島つくばJrユース)

11 FW阿部圭吾(町田Jrユース)

20 FW太田凛空(鳥栖U-15)

▽控え

12 GK大屋湊亮(柏U-15)

4 DF小田嶋優希(秋田U-15)

17 DF山田樹生(金沢U-15)

8 MF稲田凌久(柏U-15)

13 MF伊藤航(FC東京U-15むさし)

14 MF末廣大翔(湘南U-15)

19 MF初音虎次郎(川崎F U-15等々力)

9 FW三原大虎(北九州U-15)

15 FW片岡裕清(高知Jrユース)

▽監督

川井健太

<出場メンバー>

リバプールU15

▽先発

1 GKハリー・リー・フリス

2 DFチャーリー・フース

3 DFリアム・バルマー

4 DFシャドラック・エキウグボ

5 DFチャーリー・フィリップス

14 DFジェイフェクト・ガラン

7 MFカイ・モーラル

12 MFマックス・ホーキンス

8 FWザク・コクソン

9 FWダニエル・マジェコドゥンミ

11 FWアイザック・コンデ

▽控え

13 GKルイ・マッケンナ

6 DFゼイン・ウィーラン

15 DFコール・アデムイワ

16 DFアイザイア・ガリン

17 DFジョセフ・ディクソン

10 FWトルワニ・オケローラ

▽監督

ルイス・ナイチンゲール

(取材・文　加藤直岐)