U-15 Jリーグ選抜vsリバプールU15の初戦スタメン発表
U-15 Jリーグ選抜は29日、味の素フィールド西が丘でリバプールU15との「Jリーグインターナショナルシリーズ2025 アカデミーマッチ」初戦を行う。19時のキックオフを前に両チームの先発メンバーが発表された。
試合はJリーグ公式Youtubeチャンネルとスポーツナビで無料ライブ配信される。第2戦は今月31日を予定している。
<出場メンバー>
U-15 Jリーグ選抜
▽先発
1 GK新村和史(大宮U15)
2 DF西井玄篤(京都U-15)
3 DF山添琥愛(いわきU-15)
5 DF竹内悠三(名古屋U-15)
6 DF高橋真平(松本U-15)
7 MF小澤春太(仙台Jrユース)
10 MFゼイナー大耀(東京V Jrユース)
16 MF廣山濯(沼津U15)
18 MF柿沼伶音(鹿島つくばJrユース)
11 FW阿部圭吾(町田Jrユース)
20 FW太田凛空(鳥栖U-15)
▽控え
12 GK大屋湊亮(柏U-15)
4 DF小田嶋優希(秋田U-15)
17 DF山田樹生(金沢U-15)
8 MF稲田凌久(柏U-15)
13 MF伊藤航(FC東京U-15むさし)
14 MF末廣大翔(湘南U-15)
19 MF初音虎次郎(川崎F U-15等々力)
9 FW三原大虎(北九州U-15)
15 FW片岡裕清(高知Jrユース)
▽監督
川井健太
<出場メンバー>
リバプールU15
▽先発
1 GKハリー・リー・フリス
2 DFチャーリー・フース
3 DFリアム・バルマー
4 DFシャドラック・エキウグボ
5 DFチャーリー・フィリップス
14 DFジェイフェクト・ガラン
7 MFカイ・モーラル
12 MFマックス・ホーキンス
8 FWザク・コクソン
9 FWダニエル・マジェコドゥンミ
11 FWアイザック・コンデ
▽控え
13 GKルイ・マッケンナ
6 DFゼイン・ウィーラン
15 DFコール・アデムイワ
16 DFアイザイア・ガリン
17 DFジョセフ・ディクソン
10 FWトルワニ・オケローラ
▽監督
ルイス・ナイチンゲール
(取材・文 加藤直岐)
試合はJリーグ公式Youtubeチャンネルとスポーツナビで無料ライブ配信される。第2戦は今月31日を予定している。
<出場メンバー>
U-15 Jリーグ選抜
1 GK新村和史(大宮U15)
2 DF西井玄篤(京都U-15)
3 DF山添琥愛(いわきU-15)
5 DF竹内悠三(名古屋U-15)
6 DF高橋真平(松本U-15)
7 MF小澤春太(仙台Jrユース)
10 MFゼイナー大耀(東京V Jrユース)
16 MF廣山濯(沼津U15)
18 MF柿沼伶音(鹿島つくばJrユース)
11 FW阿部圭吾(町田Jrユース)
20 FW太田凛空(鳥栖U-15)
▽控え
12 GK大屋湊亮(柏U-15)
4 DF小田嶋優希(秋田U-15)
17 DF山田樹生(金沢U-15)
8 MF稲田凌久(柏U-15)
13 MF伊藤航(FC東京U-15むさし)
14 MF末廣大翔(湘南U-15)
19 MF初音虎次郎(川崎F U-15等々力)
9 FW三原大虎(北九州U-15)
15 FW片岡裕清(高知Jrユース)
▽監督
川井健太
<出場メンバー>
リバプールU15
▽先発
1 GKハリー・リー・フリス
2 DFチャーリー・フース
3 DFリアム・バルマー
4 DFシャドラック・エキウグボ
5 DFチャーリー・フィリップス
14 DFジェイフェクト・ガラン
7 MFカイ・モーラル
12 MFマックス・ホーキンス
8 FWザク・コクソン
9 FWダニエル・マジェコドゥンミ
11 FWアイザック・コンデ
▽控え
13 GKルイ・マッケンナ
6 DFゼイン・ウィーラン
15 DFコール・アデムイワ
16 DFアイザイア・ガリン
17 DFジョセフ・ディクソン
10 FWトルワニ・オケローラ
▽監督
ルイス・ナイチンゲール
(取材・文 加藤直岐)