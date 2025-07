【週刊FLASH 8月12日号】 7月29日発売 価格:550円

「週刊FLASH 7月29日・8月5日合併号」

光文社は「週刊FLASH 8月12日号」を7月29日に発売した。価格は550円。

今号の表紙は最強ボディ榎原依那さんが初登場で表紙を飾る。巻頭と巻中の2部構成グラビアではモノトーン衣裳縛りで圧巻のプロポーションを全12ページにわたって披露。

LinQの髙木悠未さんはファースト写真集のアザーカットを特別公開。オール福岡撮影の1st写真集「タカラモノ」は光文社より発売中。TikTokのフォロワー数22万人の美少女、虹咲カリナさんはアンコールで7ページのグラビアを披露。

古畑奈和さんは2nd写真集から大胆なランジェリーカットを初解禁している。写真集は9月15日に光文社から発売する。「日向坂46」の富田鈴花さんは8月発売のファースト写真集「鈴花サーキット」から厳選カットを独占公開する。

