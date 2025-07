¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ËËâË¡¡¢¿°¤ËÉÊ³Ê¡£¡ÚRMK¡Û2025½©¿·ºî¥³¥¹¥á¤Ç³ð¤¨¤ë¡È¿·¡¦Âç¿Í´é¡É¤Îºî¤êÊý

幻想的なきらめきをまとうアイシャドウ&ネイルに注目

幻想的な色彩と繊細な質感が交錯する、RMKの限定2025秋コレクション”The Nocturnal Whispers”が登場。まなざしに魔法を宿す多次元カラーのアイパレットや、ベルベットのようなつやを放つ新作リップなど、大人の顔に洒落感と深みを添えるラインナップが勢揃い。“新しい自分”に出会える、限定コスメの魅力を一挙に紹介します。魅惑的なまなざしを生み出すのが、数量限定で登場した「RMK シンクロマティック アイシャドウパレット」。昼から夜へとうつろう空の色をインスピレーション源に、クールとウォームが共存する4色のバランスが絶妙。“寒暖のグラデーション”がまなざしに奥行きを与え、ひと塗りでニュアンスのある目元に仕上がります。

肌に溶け込む血色感。新色チークで旬の“洒落顔”へ

リップで印象チェンジ。“ベルベットの気配”をまとう口元へ

“新しい私”に出会える、RMKの秋の新作コスメで印象チェンジを

▲RMK シンクロマティック アイシャドウパレット 限定2種<左:EX-14 Lungs of Heaven(ラングズ オブ ヘヴン)、右:EX-15 Sound of Sahara(サウンド オブ サハラ)> 各¥6,380(税込) ※2025年8月9日発売「EX-14 Lungs of Heaven(ラングズ オブ ヘヴン)」は、静けさを湛えた空気の中に光が差し込むようなニュアンス。レッドやグリーンがゆらめくオーロラカラーやゴールディカーキなど、角度によって印象を変えるカラーが神秘的な奥行きを演出します。一方、「EX-15 Sound of Sahara(サウンド オブ サハラ)」は、黄昏どきの砂丘に差し込む光を思わせるような幻想的なカラーパレット。クリスタルティールやバイオレットなど、見るたびに違った表情を見せてくれる多次元的な輝きが魅力。重ねるごとに予測不能な美しさが浮かび上がり、自分だけの“色の記憶”をつくってくれるような仕上がりです。また、指先にも秋のニュアンスを添えたいなら、「ネイルラッカー」限定2色に注目。重ねるたびに深みを増す多次元カラーが、手元に透明感とモード感をもたらしてくれます。▲RMK ネイルラッカー 新2色<左:EX-24 Neo Spectrum(ネオ スペクトラム)、右:EX-25 Hyper Honeydew(ハイパー ハニー デュウ)> 各¥2,200(税込) ※2025年8月9日発売今季のRMKは、光と色の“重なり”がカギ。見る角度によって印象が変わるので、メイクするたびに新しい表情に出会えます。チークには、「RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ」の新色&限定色が登場。透け感のあるカラーが肌にやさしく溶け込み、内側からにじみ出るような自然な血色感を演出します。▲RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ 新6色<11 Naked Breath(ネイキッド ブレス、12 True Romantic(トゥルー ロマンティック)、13 Feather from the Sky(フェザー フロム ザ スカイ)、14 Cloud Fleur(クラウド フルール)、15 Dune Waves(デューン ウェーブス)、16 Pink Pulse(ピンク パルス)> 各¥3,630(税込) ※2025年8月9日発売▲RMK ピュア コンプレクション ブラッシュ 限定2色<上:EX-04 Garnet Glow(ガーネット グロウ)、下:EX-05 Sunset Sorbet(サンセット ソルベ)> 各¥3,630(税込) ※2025年8月9日発売ポイントは“軽やかさ”。パウダーでありながら粉感を感じさせず、ふんわりと肌になじむ使用感は、チーク初心者にもぴったりです。マットすぎず、つや感も程よく残るので、シーンを選ばず使えるのもうれしいポイント。頬にそっとのせるだけで、顔全体の印象まで明るく、洒落感のあるムードに導き、大人のメイクに欠かせない“抜け感”を自然に手に入れられます。2025秋のRMKで特に注目を集めているのが、新登場のリップ「ベルベットシーン リップカラー」。ひと塗りで“気配をまとう”ような奥ゆかしい発色と、ベルベットのような上質な質感が楽しめる1本です。▲RMK ベルベットシーン リップカラー 定番10色<01 Self Romantic(セルフ ロマンティック)、02 Sweet Metaphor(スイート メタファー)、03 Drowing in Wine(ドラウニング イン ワイン)、04 Echoing Heart(エコーイング ハート)、05 Sip of Rose(シップ オブ ローズ)、06 Envious Entity(エンヴィアス エンティティ)、07 Craving Taste(クレイヴィング テイスト)、08 Pocket Promise(ポケット プロミス)、09 Hazel Hunter(ヘーゼル ハンター)、10 Flame of Fame(フレイム オブ フェイム)> 各¥4,180(税込) ※2025年8月9日発売▲RMK ベルベットシーン リップカラー 限定2色<EX-01 Walnut Wonder(ウォルナット ワンダー)、EX-02 Wistful Nest(ウィストフル ネスト)> 各¥4,180(税込) ※2025年8月9日発売軽やかで薄膜の仕上がりなのに、発色はどこまでも印象的。ベタつかず、マット過ぎない絶妙な“セミマット質感”は、今の気分にもぴったりマッチします。大人の口元を自然に引き締めながら、品格と色気を引き立ててくれるこのリップは、オンオフ問わず活躍しそう。シーンやファッションに合わせて、色を着替える楽しさも広がります。RMKの秋の新作コスメは、ただ顔を彩るだけでなく、“なりたい自分”を後押ししてくれるコスメばかり。重ねるほどに立体感や奥行きが増し、表情に深みとストーリーを与えてくれます。この秋は、自分らしさにほんの少しの冒険心を添えて“新しい私”を始めてみませんか?<text:Hiromi Anzai 問:RMK Division 0120-988-271>