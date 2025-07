「原因は女性ホルモン」、「メンタルの弱い敏感な人」、「大げさに言っているだけではないか?」……。うつ病を患う若い女性は、このような偏見から自由でいられない。

【写真】この記事の写真を見る(3枚)

ここでは、韓国のノンフィクション作家で、躁うつ病の当事者でもあるハ・ミナが、うつ病を患う20、30代の女性たちにインタビューした『このクソみたいな社会で“イカれる”賢い女たち』(明石書店)より一部を抜粋して紹介。

著者の友人である「イチゴ」の経験に端を発する、女性患者たちを取り巻く厳しい状況についての問題提起を紹介する。(全3回の1回目/続きを読む)

◆◆◆

原因不明の疼痛で大学に通えなくなった

イチゴとは文筆サークルで出会った。やせ細った静かな人だった。その文章は美しくて鋭く、誰にも似ていなかった。わたしが知らなかった新しい視点で世界を見る方法を教えてくれた。わたしはイチゴとそこまで親しいわけではなかったし、そうなる機会もなかった。そんなイチゴに強烈な親近感を持ったのは、かのじょにうつ病を患う兄がいると知ってからだった。同志愛を感じた。

イチゴの病気は、かのじょの人間関係を変えた。病気をきっかけに、以前は親しかったのに疎遠になる人もいたし、疎遠だったが親しくなる人もいた。わたしは後者であった。イチゴとは苦しみについて、他の人よりも少し楽に話すことができた。他の人と話すときはもっと慎重になった。

イチゴは向学心の強い人で、とてもまじめに文筆活動をしてきた。その活動が止まったのは2014年、大学2年生だったイチゴを、突然原因不明の疼痛が襲ったときからだった。痛みは脊髄から始まり、後頭部をすぎて顔にまで広がった。頭と肩に釘が打ち込まれたようだった。疲労が噴出し、机の前で座っていることはとてもできなかった。

イチゴは大学を休学したが疼痛は続き、7年後の2021年8月現在まで復学することができていない。たぶんもう大学には通うことができないだろうとかのじょは言った。すでに支払った学費は返金されず、最近は大学の外で行われるオンライン講義を聞いて過ごしている。

原因不明の疼痛に襲われたあと、イチゴは病名を知るために整形外科、神経外科、総合診療科、漢方医、リウマチ内科を転々とした。診断と処方も転々とした。「ストレートネックだ」「運動療法では治らないので医者が直接注射を打たなければならない」「身体年齢が70歳だ」「肉をたくさん食べなければならない」……。

色々な病院を訪ね歩くこと1年6ヶ月、イチゴはやっとのことでそれらしい病名にたどりついた。線維筋痛症。特別な原因もなく体のあちこちで痛みが続くこの病気は、奇妙なことに男性に比べ女性の発病率が8〜9倍高い。

「正しい診断を受けられない」女性たち

診断が遅れたのはイチゴだけではなかった。線維筋痛症患者が症状を自覚してから診断が確定するまでには平均2、3年かかり、そのあいだに平均3.7名の医者にかかる。そして、患者の84%が女性。

多発性硬化症、過敏性腸症候群、関節症なども女性患者が多く、正しい診断がなされるまで時間がかかる病気だ。皮肉なことに、これらの身体症状に対する正しい診断を受けられないせいで、女性患者がうつ病を患うという指摘もある。実際に線維筋痛症の治療には鎮痛剤とともに抗うつ剤が使用される。

これらの病気が女性に多い理由や、病気の原因はよくわかっていない。つまり患者は線維筋痛症や多発性硬化症のようなそれらしい診断を受けたあとも、その原因を特定することができないのである。そのため完治は当然難しくなる。実はこうした困難は、女性に多く見られる大半の病気に当てはまる。



写真はイメージ ©AFLO

うつ病もまた、女性の有病率が男性より1.5〜2倍高い。日本の医療人類学者である北中淳子は著書『日本の鬱―沈む社会と精神医学』(Depression in Japan: Psychiatric Cures for a Society in Distress)(Princeton University Press, 2011)において、女性うつ病患者が症状を訴える際、精神科の診察室で起こりやすい現象を指摘した。まず、女性患者の苦しみが医学的診断の対象になるような大したものではなく、ただの思い込みであると判断される場合。そして、自律神経失調症と診断される場合。しかし自律神経失調症という診断は、原因を特定することのできない症状をどうにか説明するためにうやむやに下されたものにすぎない、と北中は付け加える。

顎関節症も、ほとんどの患者は女性

イチゴは、ひどい体の痛みのせいで外に出かけては地を這うようにして家に帰り、歯を磨くときも口が開かなかったと言った。先に述べた顎関節症の代表的な症状だ。側頭下顎部障害とも呼ばれるこの顎関節症には他にも症状がある。頭痛や咀嚼筋痛、口を開けたり動かしたりするたびに顎がカチカチ鳴る、などである。

実はわたしも、ずいぶんと前から顎関節症に苦しめられている。始まりは20代半ばにさしかかったある日、顎がカチカチと鳴り始め、ストレスが溜まると口がうまく開かなくなった。症状が一番ひどかったのは2020年3月。修士論文の初稿を書き、壮絶な喧嘩の末に恋人と別れ、インタビューをしていた女性のひとりが自殺したときだ。どうも寝ているあいだに一晩中歯をぎゅっと食いしばっていたようで、朝起きると顎がズキズキした。放っておけば、そのうち奥歯がみんなひび割れるか砕けるかしてしまいそうだった。

口を開けて朝ごはんを食べることもろくにできず、頭痛もひどかった。歯医者に行っても気を楽にしなさいとか、ストレスを溜めないようにしなさいとか(そんなことがどうやったらできるのだろう?)と言われるだけで、原因はわからないままだった。悩んだ末に歯科学、中でも女性の健康に詳しい後輩に電話をかけた。

ソウル大学歯科医院所属専攻医のキム・イェジ先生はわたしの話を聞くと、口の中に指が縦に2本入るかと尋ねた。入らないと答えると、それは大変だと口腔内科に行くことを勧められた。一般の歯医者では診断できないだろうと言う。そこで近所の口腔内科を訪ねると、チェックリストのようなものを受付で渡された。診察に必要だということだが、読んでみるとまるで精神科に来たかのような錯覚を覚えた。

口腔内科は一般の歯医者よりは専門的だったが、だからといってはっきりとした解決方法がわかるわけでもなかった。医者はわたしの口がどれくらい開くか定規で測りながら、ストレスや不安の程度などあれこれと尋ね、薬と抗不安薬を処方した。電気治療と温熱療法を受けて診察は終わった。顎関節症の症状は今でもあり、あまりにも辛いときは自分で顎のあたりを温めていでいる。

キム・イェジ先生によれば、顎関節症は医療関係者のあいだでも「命にはかかわらないがやっかいなだけで答えのない病気」と言われているらしい。この病気が歯医者にとっても難解な理由はいくつかある。まず第一に、原因が多様すぎること。第二に、歯科学は本来外科に属し、顎関節症のような内科的な問題に対する理解度が不十分なため、正確な原因を探すことが難しいことだ。

親知らずを抜くときや虫歯治療のように、手術を通して病巣を取り除いたり身体の部位を再建したりする治療を外科的と言い、物理的に体を切る手術をせず、かぜをひいたときのように薬の処方や注射によって行う治療を内科的と言う。顎関節症の場合、手術で病巣を取り除くことは難しいので、原因をつきとめて症状を軽減する治療をしなければならないが、その原因を見つけることが困難なのだ。

そして第三に、骨ではなく筋肉や神経に異常がある場合、その異常は外からは見えないため、治療の手掛かりが患者による症状の説明となること。しかしここで患者が女性の場合、医者はかのじょがただウジウジと弱音を吐いているだけだと受け取る可能性がある。そして顎関節症の症状は女性に現れることが男性よりはるかに多い。大学歯学部口腔内科研究室の報告によれば、顎関節症のために病院に訪れる患者のなんと99.8%が女性であり、中でも20代の有病率が最も高いという。

起・承・転・女性ホルモン

「命にはかかわらないがやっかいなだけで答えのない病気」「原因が多様すぎる」「女性患者の訴えはただの弱音」。女性に多い病気にお決まりの文句だ。ここにあといくつかを追加すればそのレパートリーは完成だ。「ドクターショッピング(doctor shopping)する女」「病気不安症」「病者の役割を演じて得しようとしている」「精神の異常」「女性に多いのは女性ホルモンのせい」。

女性の健康状態はほぼ皆ホルモンで説明できるかのように言われている。女性の病気の原因がホルモンだという説明を目にするたびに、現代医学がその病気をよく知らず、研究する意思もないのだと思わされる。ホルモンの影響を無視したいわけではないが、それを強調すればするほど、他の原因を探求するのは難しくなるからだ。あまりにも短絡的で雑な考えだと思う。

うつ病を例に考えてみよう。うつ病は女性に多い病気の代表例だ。興味深いことに、統計からは年齢や地域を問わず女性が男性よりもうつ病になりやすいことがわかる。2016年に保健福祉部が実施した精神疾患実態疫学調査によれば、大うつ病性障害(うつ病)の生涯有病率〔一生のうちに一度以上経験する確率〕は男性3.0%、女性6.9%であり、女性が男性よりも2倍以上高い。

この現象は韓国だけのものではない。世界保健機関(World Health Organization; WHO)が2017年に発刊した報告書「うつ病およびその他高頻度の精神疾患(Depression and Other Common Mental Disorders)」は、全世界で見ても男性(3.6%)より女性(5.1%)がうつ病になりやすいと結論づけている。ここでおのずと疑問が生まれる。女性はなぜ男性よりも憂うつなのだろうか。

韓国の主要な医学部で使われている精神医学の教科書のほとんどが、その原因をエストロゲンに求めている。女性は男性とは違ってホルモンの分泌量変化に伴う月経周期を持っているため、気分の変化も激しいというのだ。ホルモンを根拠に、女性のうつ病はライフステージ別に細分化されてもいる。月経前症候群、産後うつ病、更年期うつなど、女性が人生においてうつを経験するタイミングは多すぎるほどだ。

精神医学の教科書ではこうした症状はすべて別々の「疾患」と名付けられる。ある教科書は更年期うつの患者を「病前(発病前)から思いつめやすくまじめで、融通がきかず、責任感が強く、せっかちで神経質な性格」と表現した。

中年女性はうつ病のために多く病院を訪ねる層の一つである。家庭内暴力やケア労働、低賃金労働に苦しむ中年の女性を想像してみよう。かのじょが病院で憂うつ感を訴えても、医者から返ってくる答えは「エストロゲン分泌量の急速な変化によって閉経期を迎えているせいだ」というのが十中八九だろう。「薬を処方するので朝夕飲んで、大豆やザクロのようなエストロゲンが多いものを食べてください。日光を浴びるようにして体も定期的に動かしてくださいね」。次の診察までに憂うつ感が消えなかったら? それは医者の指示をきちんと守れなかった患者の責任、だ。

女性のうつ、その原因をエストロゲンに限ってしまうと、うつ病を患っている女性が置かれた具体的な社会・文化的背景が見えなくなってしまう。女性はただ単に感情をコントロールできない弱い存在とされ、医学的説明の範疇にない自身の苦しみの背景を見つめる機会を奪われる。しかし、果たして背景のない苦しみなどあるのだろうか?

男性のうつは社会のせい、女性のうつは体のせい

精神医学の教科書では、男性のうつは女性のうつとは異なり、性ホルモンよりも社会文化的な要因によって説明されている。女性だけではなく男性にもやはり性ホルモンがあり、また特定のライフステージを経験するにもかかわらず、テストステロンは男性の精神疾患を診断する際の重要な基準とはされていない。これは、男性の身体が医学の基準とされているためだ。

男性の身体が基準となるとき、具合の悪さ、病気のメカニズム、非正常な状態は、男性の身体の内部の問題から発生するのではなく、外部からもたらされるものとされる。そのためうつも、男性の「正常」な身体が原因なのではなく、かれらを苦しめる外的要因、つまり社会文化的条件が原因とされるのである。逆に女性のうつを語る際には、女性の「非正常」な身体の中に原因があるとみなされる。つまり女性の具合の悪さは「元々そういうふうに生まれたから」と片付けられるのだ。

女性が直面する病気の原因はなぜいつも女性の身体、中でも性ホルモンなどの生殖器と関連づけて語られるのだろうか。男性を基準とする医学知識を形成してきた人びとが、女性と男性の違いを分析するとき、それぞれを取り巻く社会・文化・経済的な条件を視野に入れず、ただ生殖器の違いのみに注目していたからではないだろうか。男性知識人は女性のアイデンティティを構成する最も重要な要素を生殖器であると思っているのだ。

女性に多い病気の原因が性ホルモンであるという固定観念は、うつを扱った医療ニュースで際限なく再生産されている。「夫婦喧嘩をしたら必ず生理が来る?」という記事のように、女性のうつは生理や出産のような生殖能力と関係するという言説がよく見られる。しかし男性のうつは「職場でのストレスが以前より深刻になったせい」であり「女性の地位が高くなるにつれて相対的に男性の地位が脅かされているため」と言うのだ。

中年女性のうつの原因が閉経なら、中年男性のうつは「『威厳のある父』であることを暗黙のうちに強要する」社会で「ありのままの自分を表現することに慣れていない」男性たちが「背負わされた重圧に押しつぶされ」ることが原因。このような記事は数えきれないほどたくさんある。

どちらがより苦しいのか比べようとしているわけではない。もちろん男性も憂うつだろう。うつ病の診断自体が女性の症状を基準としているので、男性うつ病患者は発見されにくく女性のうつ病患者は可視化されやすい。命にかかわる事態になる前に男性うつ病患者を見つけ出し、治療を受けるようサポートすることは重要だ。

しかし、一度立ち止まって考えてみなければならないのは、なぜ女性の病気は男性の病気より生物学的要因が強調されるのだろうか? ということだ。女性が男性と異なるのは生殖器だけではない。女性は男性よりも貧しく、不安定な労働環境に押しやられている。出産やワンオペ育児をしているうちに社会から孤立し、職場復帰できないケースも珍しくない。若く美しくなければならないというプレッシャーを男性よりもずっと強く受ける。性暴力や家庭内暴力の危険にも常に晒されている。

特定の歴史や文化、社会の中で女性たちが具体的にどのような人生を送ってきたのかについて知らないまま、単純に女性ホルモンだけを原因とするのならば、女性のうつ病、さらには女性患者が多い病気について理解を深めることは決してできないだろう。

〈「時間もたって歳をとって、クソ男だったってわかってきた」父からの性暴力、デートDVを経験した女性がうつを乗り越え訴訟を準備する理由《韓国で上がる“女たち”の声》〉へ続く

(ハ・ミナ(は・みな),ワタリドリ(わたりどり)/Webオリジナル(外部転載))