【ライブレポート】羊文学『FUJI ROCK FESTIVAL’25』に登場！「フジロック、大好き！」（塩塚モエカ）

■1時間にわたる幻想的なパフォーマンスを展開!

7月27日、『FUJI ROCK FESTIVAL’25』の最終日夜。WHITE STAGEに、羊文学が登場。

穏やかな空気が流れる苗場の夜、定刻と同時にステージは暗転し、1時間にわたる幻想的なパフォーマンスが幕を開けた。

1曲目は「Addiction」。ギターの轟音とともにスクリーンが真紅に染まり、3人のシルエットが浮かび上がると、観客の歓声が一斉に響く。

その勢いのまま、2曲目「Burning」へ。歪んだディストーションが身体を貫くように響き、観客をバンドの世界へ一気に引き込んだ。

続いて披露されたのは、インディーズ時代の人気曲「絵日記」。近年はライブでも珍しくなったこの楽曲に、ファンからはどよめきが起こった。

羊文学はこれまでのフジロック出演時にも「Blue.2」「ロマンス」「祈り」「人間だった」「天気予報」など、過去曲を織り交ぜたセットを組んできた。今回も例に漏れず、彼女たちのこのフェスへの強い想いが伝わってくるようだった。

塩塚モエカ(Vo)の「レッツゴー、フジロック!」の掛け声で始まった「深呼吸」では、観客がまるで波のようにゆったりと揺れ動く。

その後は、2023年リリースのアルバム『12 hugs (like butterflies)』から「Flower」「つづく」を連続で披露。

開放的で透明感のあるサウンドに包まれながら、会場は次第に穏やかで神秘的な空気に満たされていった。

「祈り」では、塩塚の澄んだ歌声が夜の空気をすっとなでるように響き、その余韻のなかで「more than words」へと流れていく。

イントロが始まると、観客の間から自然に手拍子が生まれ、河西ゆりか(Ba)のうねるようなベースラインが会場の空気と溶け合っていった。

後半では新曲「mild days」が披露され、観客は思い思いに体を揺らしながらそのグルーヴに浸った。

そして続く「GO!!!」では思わぬハプニングが。塩塚の肩に大きなセミが止まるも、動じることなく歌い続ける彼女の姿に、会場は笑顔と拍手で応えた。

塩塚が「フジロック大好き!」と叫ぶと、最後は「OOPARTS」。エモーショナルなラストナンバーが苗場の夜空に響き渡り、1時間のステージは美しく締めくくられた。

■『 FUJI ROCK FESTIVAL ’25 WHITE STAGE』

2025年7月27日(日)新潟・苗場スキー場

<セットリスト>

01. Addiction

02. Burning

03. 絵日記

04. 深呼吸

05. Flower

06. つづく

07. 光るとき

08. FOOL

09.祈り

10. more than words

11. mild days

12. GO!!!

13. OOPARTS

