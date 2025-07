NHKは、新たなインターネットサービス「NHK ONE」を10月1日に開始する。Webサイトのほか、アプリをリニューアルして、放送番組のWeb同時配信や見逃し配信、ニュース記事の閲覧などに対応する。利用には受信契約が必要。受信料は1100円/月~。29日に詳細が発表された。

Webとアプリでサービス展開

Webサイトとスマートテレビ、スマートフォン・タブレットで利用できる。

アプリ「NHKプラス」は機能を拡充。ほかに「NHK ニュース・防災」が「NHK ONE ニュース・防災」に、「NHK for School」が「NHK ONE for School」にそれぞれリニューアルされる。「NHKラジオ らじる★らじる」と「NHKゴガク 語学講座」は、これまで通り。

ラジオ関連を除くサービスの利用には、受信契約が必要。受信料は地上契約の場合、1100円/月(沖縄県:965円/月)。世帯ですでに契約を結んでいる場合は、追加の負担なしで利用できる。

アプリを刷新、機能を拡充

NHKプラスでは「ニュース」メニューが新設され、連続テレビ小説や大河ドラマを見たのちに、同じアプリでニュース記事・動画を閲覧できるようになる。テレビ用のアプリでは放送番組の見逃し配信のほか、同時配信にも対応する。

世帯で「NHK ONE アカウント」を登録すると、1家族につき「プロファイル」を5つまで設定でき、家族それぞれが気になる番組をフォローできるほか、スマートフォンで見ていた番組の続きをスマートテレビで見ることができる。

NHK ONE ニュース・防災は、災害などのニュース速報、地震・津波情報、気象警報を表示。また、位置情報をもとに河川の氾濫情報や避難情報をプッシュ通知する。NHKの各ニュース番組で報じられた内容を項目ごとに見られる。

NHK ONE for Schoolは、NHKの学校教育向け番組2000本以上などを配信する。キーワード検索のほかに、学年や教科、番組ごとに検索でき、お気に入りの動画をまとめるプレイリストも作成できる。

Webでも番組視聴

Webサイトでは、現行の「NHKプラス」と「NHK NEWS WEB」のほか各番組のWebサイトが「NHK ONE」としてリニューアルされる。

各番組の同時・見逃し配信、関連番組含めたプレイリストなどを表示して、知りたい情報へのアクセスを手軽にする。地域(放送局)を設定すれば、地域に関する番組のプレイリストや地域のニュースにアクセスしやすくなる。

このほか、検索機能が強化されることで「熱中症」などのテーマごとに番組やニュース記事にアクセスできるようになる。