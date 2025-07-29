¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÂáÊá¤ÎÃË¤¬Ìó10Ç¯Á°¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¡¡JR¿å¸Í±Ø¶á¤¯¤Ç6¿ÍÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï
¤¤Î¤¦¡¢°ñ¾ë¸©¡¦JR¿å¸Í±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤ÇÄÌ¹Ô¿Í6¿Í¤¬ÃË¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬°ÊÁ°¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦Í¼Êý¡¢JR¿å¸Í±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÆÍÁ³¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ò¼¡¡¹¤ÈÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿»ö·ï¡£20Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µß¸î¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¿Í
¡Ö°ì¿Í¤¬Æ»Ï©Â¦¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Û¤È¤ª¤Ê¤«¤È¼ê¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊâÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤¿Êý¤¬¼ê¼ó¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
ÌÜ·â¼Ô
¡Ö¡Ê¸á¸å¡Ë6»þÈ¾²á¤®¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÈÈ¿Í¤¬¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ë±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£¤â¤Î¤â¤Î¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤à±ö¸¶¹°ÏÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤ª¤è¤½10Ç¯Á°¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈðëîÃæ½ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿6¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
¡Ö»ä¤ò»ß¤á¤ËÍè¤¿¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¡×
µ¼Ô
¡Öµ¬À©Àþ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤Ë¤â·ì¤ÎÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö·ï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÈÈ¹ÔÅö»þ¤ÎÂ¼è¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ÖÄ¾Á°¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÏ©¾å¤Ç¤âÄÌ¹Ô¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¹õ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç´éÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¤¡¢¿ÏÅÏ¤ê50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¿ÏÊª¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¡£¹ø¤Ë¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÊª¤ò2ËÜ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¹ñÆ»±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ë°ÜÆ°¡£¤³¤³¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤ò´Þ¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤ò¼¡¡¹¤È¿ÏÊª¤Ç½±·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¹Ô¤«¤é¿ôÊ¬¸å¡¢2¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¡£¼ê¤Ë¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÏÊª¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ç¤â¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¶§´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¿ÏÊª4ËÜÁ´¤Æ¤¬»¦½ýÎÏ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤ÎÊÝ°é±à¤ÎÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ò¤è¤¯Êâ¤¯¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤â¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï±ö¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤òÌµº¹ÊÌ¤ËÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£