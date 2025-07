韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組「BOYS II PLANET (C)」第2話にて、ベトナム出身のダン・ホン・ハイのパフォーマンスに注目が集まった。

【映像】スタイルがスゴすぎる!10頭身の練習生(全身姿も)

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「変わらなければいけない」並々ならぬデビューへの思い

2023年放送の『BOYS PLANET』にも参加していた、ベトナム出身のダン・ホン・ハイ(21歳)が登場すると、ハンビョルやグヨンの顔には「覚えてますよ」「シーズン1のときにお会いした顔ですね」と笑顔が広がる。爽やかで彫りが深いダン・ホン・ハイのビジュアルに、「もっとカッコよくなってる」「イケメンだ」「プロポーションがすごいね。10頭身じゃない?」とどよめきが起こった。

グヨンは「昔となんだか違う。落ち着いてるけど、必死になっている感じがする」と、ダン・ホン・ハイの変化を表現。今までどんな時間を過ごしてきたかと問われたダン・ホン・ハイは、「空白の時間を置いて、自分がどんな短所があるのか、長所があるのか考えて、自分に合うものを探してみました。それから『BOYS II PLANET C』だけを待っていました」と切実に語る。ハンビョルは、彼の韓国語の上達ぶりにも驚いたようだ。

シーズン1では42位で脱落したダン・ホン・ハイ。「自分の実力と魅力を出しきれませんでした。自分の実力が足りないと気づいた。だから決めたんです。変わらなければいけない。嘘をつかずに、練習に没頭しました」と鍛錬を重ねた日々を振り返り、「僕は本当にラストだと思っています。長い2年間を待ってきたので、これ以上失うものはありません」と宣言した。

ダン・ホン・ハイがパフォーマンスしたのはTOMORROW X TOGETHERの「I'll See You There Tomorrow」。彼は歌い出しからリズムがずれてしまい、マスターたちは心配そうに見守る。オープニングではなかなか取り戻すことができなかったが、サビから挽回。華やかな魅力を放ちながら、「Let's Go!」と煽りも交えて、明るくパフォーマンスしていく。終盤では紙吹雪を自ら飛ばす演出も。「あれは何?」「マジックだ!」と大きな歓声を起こした。

ハンビョルは「今まで本当に努力してきたと思います。1人で大きなステージを飾るのも大変ですし、本当に圧倒していました」とダン・ホン・ハイを褒めたものの、ジェジュンは「でも…もし次のステージの時に今日みたいなパフォーマンスを披露したら、僕は脱落すべきだと思います」と、リズムを外したことについて厳しい言葉を浴びせる。評価の行方が注目される中、ダン・ホン・ハイは満点のオールスターを獲得。ジェジュンは「心構えも外見も素晴らしいですし、センスもあります。次のステージでがっかりさせないパフォーマンスを見せてくださいね」と激励していた。(『BOYS II PLANET』/ABEMA K-POPチャンネル)