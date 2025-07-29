º£²Æ¤Ë¥µ¥Í¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ï5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤È¤âÀï¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¡©¡¡¥È¥ë¥³¤Ç¥¹¥¿¡¼½¸ÃÄ¤¬´°À®¤¹¤ë²ÄÇ½À
¶áÇ¯¤Ï²¤½£5Âç¥ê¡¼¥°¤òÎ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæÅì¤Ø¸þ¤«¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹Ô¤Àè¤Ï¤½¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£5Âç¥ê¡¼¥°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¼ê¤ò°ú¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥È¥ë¥³Àª¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ¤ÊÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬2024-25¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤À¡£
º£²Æ¤Ë¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤òÎ¥¤ì¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Í¤Ï29ºÐ¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤À¡£Â¾¤Ë¤âº£²Æ¤Ï¿·GK¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÎ©¾ì¤¬ÈùÌ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥ë¥³Àª¤Ï5Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÎ©¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£
ÃæÈ×¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥È¥ì¥¤¥é¤ò¼´¤Ë¡¢¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ì¥ß¥Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥óC¤«¤éMF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤Î³ÍÆÀ¤â±½¤µ¤ì¤ë¡£
Á°Àþ¤Ç¤ÏFW¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÇã¤¤¼è¤ëÏÃ¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØSPORT¡Ù¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð5Âç¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¤È¤âÀï¤¨¤ë¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥çÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ç¤â¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£