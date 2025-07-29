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I just spotted a test development iPhone in the wild pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ- Fox Pupy (@Skyfops) July 28, 2025
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Source: MacRumors, X