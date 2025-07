【インターグレイXsi パールホワイトver.】 12月下旬 発売予定 価格:33,000円

RCベルグは、レジンキット「インターグレイXsi パールホワイトver.」を12月下旬に発売する。価格は33,000円。

本製品は、タイトーのアーケードゲーム「ナイトストライカー」に登場する主人公機「インターグレイXsi」を、1/32スケールのレジンキットで立体化したもの。

エムツーショットトリガーズから発売を予定している「ナイトストライカーGEAR」に登場するパールホワイトをイメージカラーとして商品化しており、成形色にカラーレジンキャストを採用することで、塗装せずともイメージに近い仕上がりとなる。

カーモード(ホバーモード)から特徴的なフィギュアモードへの変形も再現しており、パイロットフィギュアも「座り」「立ち」の2種が付属するほか、関節パーツ、各種プラ棒も全て付属、作る楽しさを追及した豪華キットとなっている。

「インターグレイXsi パールホワイトver.」

仕様:カラーレジンキャスト製組立キット スケール:1/32スケール サイズフィギュアモード:頭頂 約197mm、 アンテナ 約205mmホバーモード:全長 約185mm、全幅 約122mm

(C) TAITO CORPORATION

(C)2025 M2 Co., Ltd.

本商品は株式会社タイトーより正式にライセンスを受け有限会社アール・シー・ベルグが販売しています。