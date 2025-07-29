ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¢¡È¿§µ¤¤¢¤ë¡É¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×
¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¤Ï7·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤é¤·¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÎÌÚ²¼¤µ¤ó¡Ö²Æ¤Î½ÉÅ¨¡¡À¸¥´¥ß½¤âloofen¤¬¤¢¤ì¤Ð½¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£À¸¥´¥ß´¥Áçµ¡¤ÎPRÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£µ¡³£¤ÇÀ¸¥´¥ß¤ò´¥Áç¤µ¤»¡¢½¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤È¤¤¤¦ÎÃ¤·¤¤³Ê¹¥¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÎÈé¤òÇí¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¿ÝÆÚ¤òÈäÏª¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¼êÎÁÍý¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£24Æü¤Ë¤Ï15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿ÝÆÚ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÀ¸¥´¥ß½èÍýµ¡¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)