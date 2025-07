◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』

2025年10月8日(水)発売

○通常盤[CDのみ]

価格:3,850円(税込)

○初回限定盤 [CD+Blu-ray]

価格:6,600円(税込)

Blu-ray:<FUJI ROCK FESTIVAL’23>

○完全生産限定盤<メェ盤> [CD+Blu-ray+Goods]

価格:8,800円(税込)

Blu-ray:<Hitsujibungaku US West Coast Tour 2025>Documentary

Goods:オリジナルひつじちゃんぬいぐるみキーホルダー and more

※映像内容は初回盤の収録映像と異なります。