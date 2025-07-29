2026年1月、東京と兵庫にて＜越境 第二章 〜BORDER CROSSING：Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO＞が開催されることが発表となった。

＜越境 〜BORDER CROSSING〜＞は2024年2月、異なる音楽世界を生きる二人の音楽家、石田泰尚とSUGIZOが初めて出会い、圧倒的な熱量を放出した公演だ。そのステージから約2年、さらなる進化と深化を遂げた第二章が始動する。

ヴァイオリニスト石田泰尚が率いる弦楽アンサンブル“石田組”。クラシック界において類を見ない存在感と爆発力を誇るこの弦楽集団と、LUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSなどで世界を舞台に活躍するギタリスト／ヴァイオリニスト／作曲家のSUGIZO。

クラシックとロック、静と動、緊張と解放。真逆のようでいて、共鳴しあう二つの魂が、再び音の波を起こす。ジャンルを越え、価値観を越え、感情の深淵へと踏み込む音の旅、その“境界”を再び超える瞬間が＜越境 第二章 〜BORDER CROSSING: Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO＞となる。チケットのオフィシャル抽選最速先行は8月9日10:00から。

撮影◎Herbie Yamaguchi (2024年2月公演より)

■＜越境 第二章 〜BORDER CROSSING：Chapter 2〜 石田組 × SUGIZO＞

【東京公演】

2026年1月9日(金) 19:00開演

東京文化会館大ホール

（問）キョードー東京 0570-550-799

【兵庫公演】

2026年1月12日(月/祝)15:30開演

兵庫芸術文化センターKOBELCO大ホール

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888 ▼出演

石田組、SUGIZO

※石田組(ソロヴァイオリン：石田泰尚 1stヴァイオリン：塩田脩、後藤康 2ndヴァイオリン：双

紙正哉、山本翔平、伊藤翔太 ヴィオラ：石田紗樹、生野正樹、萩谷金太郎 チェロ：江口心一、森山涼介、弘田徹 コントラバス：米長幸一)

プロデュース：立川直樹 ▼セットリスト

マーラー：交響曲第5番嬰ハ短調より第４楽章「アダージェット」

キング・クリムゾン／21世紀のスキッツォイド・マン

ドヴォルザーク：歌劇ルサルカより「月に寄せる歌」

SUGIZO：氷艶 hyoen 2025 メインテーマ「鏡紋の夜叉」

ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ

ピンク・フロイド／吹けよ風、呼べよ嵐

LUNA SEA／宇宙の詩

※演奏曲目は変更になる可能性もございます。 ▼チケット(税込)

S席11,000円 A席8,800円 B席7,700円 C席5,500円

※未就学児入場不可 ※チケットはお一人様1枚必要です。

※車イス席をご利用ご希望のお客様は各お問い合わせ先までお電話にてご連絡ください。

一般発売：2025月9日20(土)10:00

【オフィシャル抽選最速先行】

受付期間：8/9 10:00〜8/24 23:59

東京公演：https://tickets.kyodotokyo.com/ishidasugizo/

兵庫公演：https://www.cnplayguide.com/ishidagumi-sugizo-hp/

主催：FM COCOLO／キョードー大阪／キョードー東京

関連リンク

◆SUGIZO オフィシャルサイト

◆SUGIZO オフィシャルTwitter

◆SUGIZO オフィシャルFacebook

◆SUGIZO オフィシャルInstagram

◆SUGIZO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SUGIZO オフィシャルニコニコチャンネル「SugizoTube」

◆THE ONENESS オフィシャルサイト