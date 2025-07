【牧野真莉愛 写真集 「Dear MARIA」】 8月5日発売 価格:2,860円

ワニブックスは、「モーニング娘。'25」牧野真莉愛さんの写真集「Dear MARIA」の電子版を8月5日に発売する。価格は2,860円。

「モーニング娘。'25」においてグラビアクイーンの名を欲しいままにしている牧野真莉愛さんが、2023年に出版した写真集の電子書籍版。“ガールフレンド”をテーマに、全編グアムで撮影を敢行。ビーチはもちろん、サイクリング、夜の遊園地など「こんなガールフレンドがいたら楽しいだろうなぁ……」と感じさせるカットを多数収録している。

撮影:田上浩一

COPYRIGHT(C) WANI BOOKS Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.