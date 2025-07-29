Snow Man¤¬WÉ½»æ¤Î¡ØPOTATO¡ÙºÇ½ª¹æ¤Î¶ÛµÞÁýºþ¤¬·èÄê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û

¢£ALL STARTO¤Î²û¤«¤·¼Ì¿¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡õSP¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤ÉÆÃÊÌ´ë²è¤âÂçÈ¿¶Á¡ª

¥¢¥¤¥É¥ë»ï¡ØPOTATO¡Ù¤ÎºÇ½ª¹æ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯9·î¹æ¤¬7·î22Æü¤ËÈ¯Çä¡£È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«2Æü¤ÇÁýºþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¤³¤Î9·î¹æ¤Ï¡¢É½»æ¡õÎ¢É½»æ¤Ë¤ÏSnow Man¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´É½»æ¥×¥ìー¥Ð¥Ã¥¯¤äALL STARTO¤Î²û¤«¤·¼Ì¿¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡õSP¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥é¥¹¥È¹æSP¥Èー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿µÙ´©¹æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖPOTATO¥á¥â¥ê¥¢¥ëSPECIAL¡×¤¬Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á°¹æ¤Î2025Ç¯7·î¹æ¤ËÂ³¤­¡¢2¹æÏ¢Â³¤ÎÁýºþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

½ñÀÒ¾ðÊó

2025.07.22 ON SALE
¡ØPOTATO¡Ù2025Ç¯9·î¹æ

¡ØPOTATO¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://potatoweb.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE
https://mentrecording.jp/snowman/
https://starto.jp/s/p/artist/43