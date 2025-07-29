　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43515.12　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42923.71　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42135.00　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41613.70　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41586.14　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41423.84　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40983.61　　6日移動平均線
40718.13　　均衡表転換線(日足)
40712.67　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

40674.55　　★日経平均株価29日終値

40248.57　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40150.79　　新値三本足陰転値
40046.08　　均衡表基準線(日足)
40001.51　　25日移動平均線
39712.28　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39693.28　　均衡表転換線(週足)
39290.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38911.00　　13週移動平均線
38579.19　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38525.00　　均衡表雲上限(週足)
38235.51　　200日移動平均線
38041.58　　均衡表雲上限(日足)
37933.17　　75日移動平均線
37868.02　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37810.86　　26週移動平均線
37573.42　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36429.29　　均衡表基準線(週足)
36235.85　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35909.44　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35071.67　　均衡表雲下限(日足)
34898.28　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34008.02　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32106.61　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　62.43(前日76.77)
ST.Slow(9日)　　75.26(前日82.56)

ST.Fast(13週)　 83.59(前日85.34)
ST.Slow(13週)　 85.05(前日85.63)

［2025年7月29日］

株探ニュース