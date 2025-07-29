

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43515.12 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42923.71 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42135.00 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41613.70 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41586.14 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41423.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40983.61 6日移動平均線

40718.13 均衡表転換線(日足)

40712.67 ボリンジャー:＋1σ(25日)



40674.55 ★日経平均株価29日終値



40248.57 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40150.79 新値三本足陰転値

40046.08 均衡表基準線(日足)

40001.51 25日移動平均線

39712.28 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39693.28 均衡表転換線(週足)

39290.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

38911.00 13週移動平均線

38579.19 ボリンジャー:-2σ(25日)

38525.00 均衡表雲上限(週足)

38235.51 200日移動平均線

38041.58 均衡表雲上限(日足)

37933.17 75日移動平均線

37868.02 ボリンジャー:-3σ(25日)

37810.86 26週移動平均線

37573.42 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36429.29 均衡表基準線(週足)

36235.85 ボリンジャー:-2σ(13週)

35909.44 ボリンジャー:-1σ(26週)

35071.67 均衡表雲下限(日足)

34898.28 ボリンジャー:-3σ(13週)

34008.02 ボリンジャー:-2σ(26週)

32106.61 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 62.43(前日76.77)

ST.Slow(9日) 75.26(前日82.56)



ST.Fast(13週) 83.59(前日85.34)

ST.Slow(13週) 85.05(前日85.63)



［2025年7月29日］



株探ニュース

