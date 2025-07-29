ÂæÉ÷9¹æ¤Ï8·î2Æü¤«¤é3Æü¤Ë´ØÅìÀÜ¶á¤Î¶²¤ì¡¡ºÇ¿·Í½ÁÛ¿ÊÏ©¤Î¤³¤Þ¤á¤Ê³ÎÇ§¤ò
ÂæÉ÷9¹æ¤Ï8·î2Æü(ÅÚ)¤«¤é3Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢±«¡¢É÷¡¢¹âÇÈ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤ÏÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢Âç¤¤¯¤º¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
8·îºÇ½é¤Î½µËö¤ËÂæÉ÷ÀÜ¶á¡¡±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì
ÂæÉ÷9¹æ¤Ïº£Æü29Æü(²Ð)¸á¸å3»þ¸½ºß¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¡¦ÉãÅç¤ÎËÌËÌÅì¤ª¤è¤½160¥¥í¤Î¾ì½ê¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Â®¤µ¤ÇËÌËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÉãÅç¤Ç¤Ï¸áÁ°4»þ55Ê¬¤ËºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®21.0m/s¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷9¹æ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÀªÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞËÌ¾å¤òÂ³¤±¤Æ¡¢8·î2Æü(ÅÚ)¤«¤é3Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅìÃÏÊý¤ËÀÜ¶á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÈÏ²¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡¦¡¦¡¦°ËÆ¦½ôÅç(1Æü¡Á3Æü)¡¡ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©(2Æü¡¦3Æü)
¡ÚË½É÷¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡¦¡¦¡¦°ËÆ¦½ôÅç(2Æü¡¦3Æü)¡¡ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©(3Æü)
¡ÚÂç±«¡Û¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¡¦¡¦¡¦°ËÆ¦½ôÅç(2Æü¡¦3Æü)¡¡ÀéÍÕ¸©(3Æü)
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢2Æü(ÅÚ)¤«¤é3Æü(Æü)¤Ë¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤ÏÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯Á°¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±è´ßÉô¤Ç¤Ï¹âÇÈ¤ä¶¯É÷¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ëÊ¬¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼Ð¤á¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÈÏ²¡¦Ë½É÷¡¦Âç±«¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÃí°Õ¾ðÊó¤Ïº£¸å¡¢ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÀÜ¶á¤¹¤ëÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷¤ÎÍ½Êó±ß¡¡Âç¤¤¤¤Û¤ÉÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤ÏÄê¤Þ¤é¤º
ÂæÉ÷¤ÎÍ½Êó±ß¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´°ÌÃÖ¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ½Êó±ß¤ËÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´°ÌÃÖ¤¬Æþ¤ë³ÎÎ¨¤¬70%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ØÍ½Êó±ß¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÂæÉ÷¤¬¤É¤³¤Ë¿Ê¤à¤«¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤¬¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î²èÁü¤Ï¡¢º£Æü29Æü(²Ð)¸á¸å2»þ¸½ºß¤ÎÂæÉ÷9¹æ¤È¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ø¿Ê¤àÂæÉ÷8¹æ¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸Æü»þ¤Ë²òÀÏ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤Î5ÆüÀè¤ÎÍ½Êó±ß¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÉ÷8¹æ¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤ÎÄ¾·Â¤è¤ê¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢ÂæÉ÷8¹æ¤ÏÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤ÏÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤¬¤¢¤Þ¤êÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤ÏÃà°ì¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤ËÍ½Êó±ß¤¬µÞ¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë(=Í½ÁÛ¿ÊÏ©¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë)¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ËÍ½Êó±ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í½Êó¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¡¡³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¤¤¤¶¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ÔÄ®Â¼¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ä¡¢ÃÏ°èËÉºÒ·×²è¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î½»¤àÃÏ°è¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¡ÖºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¡×¡Ö°ÂÁ´¤ÊÈòÆñ·ÐÏ©¤Ï¤É¤³¤«¡×³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÈÅÍô¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë²ÏÀî¤ä¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë½ê¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ê¤É¡¢¤è¤¯Î©¤ÁÆþ¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡¢²ÈÂ²¤Ç°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¿»¿å(´§¿å)¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¡¢Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Ìë´Ö¤Ï¡¢Ãë´Ö¤è¤ê¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤ÎÈòÆñ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢·úÊª¤Ê¤ÉÌÜ°õ¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ø¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¤¤Æ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£