¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¸ì¤Ã¤¿ ¡È»Ò°é¤ÆÊ³Æ®¡É ¥È¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¹Ó¤ì¡ÄÊø²õ¤¹¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡Ö´ûº§¼Ô¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î ¡È°ÅÌÛ¤ÎÙÝ¡É
¡¡7·î25Æü¡¢¡ÖNEWS¡×¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¸ì¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢¾®»³¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¶á¶·¤òÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£NEWS¤Ï8·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¥È¡¼¥¯¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éºÇ¶á¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤ÁÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤ÇÌëÃæ¡¢µ¯¤¤ë¤¸¤ã¤ó?¡¡¤¦¤Á¤Ç¤¤¤¦¤È3»þ´Ö¤ª¤¡Ù¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÌëÃæ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¿ÍÈ©¤Ë²¹¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤ê¡¢ÝôÍá¡Ê¤â¤¯¤è¤¯¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¾®»³¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖAAA¡×¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤È·ëº§¤·¡¢2025Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¾®»³¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¤½¤ó¤ÊÏÃ1¥ß¥ê¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Í¡¼¤è¡Õ
¡Ô¾®»³¤ä¤Ð¡¢¸½Ìò¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ç»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¯¤Í¡©¼«³Ð¤Ê¤µ¤¹¤®¤«¡©¡Õ
¡Ô¤¢¤Ê¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤è¡©¤½¤ó¤Ê¤Ë»äÀ¸³è¤Î¤³¤È¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤â¤¦YouTuber¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¯À¼¤¬Ê®½Ð¤·¤ÆÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ä°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê¤è¤·¤Ò¤³¡Ë¤µ¤ó¡¢Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢´ûº§¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç·ëº§»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢¾®»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëYouTube¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î¤«¤é¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤¦STARTO ENTERTAINMENT¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢´ûº§¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2024Ç¯1·î¤Ë¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ù¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡ØDOMOTO¡Ù¡Êµì¡¦KinKi Kids¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤â¡¢ºÇ¶á¡¢»ØÎØ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆSNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î22Æü¡¢²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¹ä¤µ¤ó¤Î¼ê¸µ¤¬±Ç¤Ã¤¿ºÝ¡¢»ØÎØ¤¬°ì½Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ØÎØ¤¬ºÊ¤ÎÉ´ÅÄ¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤è¤¯»÷¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Î¾ì¤Ç ¡È¤ª¤½¤í¤¤¡É ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¾®»³¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÅÌÛ¤ÎÙÝ¤¬¡¢Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´ûº§¼Ô¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£