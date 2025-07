ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」デザイン「総柄プリントの畳めるファブリック収納ケース/リトルミイ」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」総柄プリントの畳めるファブリック収納ケース/リトルミイ

価格:3,290円(税込)

サイズ:S(幅約35×奥行約27×高さ約15cm)

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

出しっぱなしでもインテリアのアクセントになる、「リトルミイ」のファブリック収納ケース。

軽くて扱いやすいケースです。

衣類や毛布、ぬいぐるみなど何でも片付けられます☆

「リトルミイ」がお花畑でかくれんぼしている楽しいデザインです!

蓋はファスナー式になっています。

3方に取っ手付きで移動もラクです!

使わない時はたたんでしまえます。

表はナチュラルな麻混素材。

内側はコーティング加工でモノがさっと出し入れしやすい!

おしゃれで使いやすい、収納グッズとなっています。

「リトルミイ」柄がかわいい、インテリアのアクセントにもなるファブリックケース!

「ムーミン」総柄プリントの畳めるファブリック収納ケース/リトルミイは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

