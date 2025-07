NHKの音楽番組『The Covers』が、夏の特別編『サマースペシャル』として2週連続で放送される。第2夜は『大滝詠一&納涼ソングナイト!』と題し、8月10日午後10時50分からNHK BSおよびBSP4Kで放送される。1975年に大滝詠一さんが「ナイアガラ・レコード」を設立してから50年という節目の年にあたることから、アルバム『EACH TIME』収録の「ペパーミント・ブルー」が『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』で最優秀国内リバイバル楽曲賞を受賞するなど話題を呼んでいる。今回の特集では、そんな大滝さんにスポットを当て、同番組の12年間で披露されてきた名曲カバーの数々を紹介する。

MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。ゲストには、大滝詠一作品とゆかりの深いウルフルズのトータス松本、東京スカパラダイスオーケストラから谷中敦、茂木欣一、加藤隆志の3人が登場。番組では、大滝さんが1972年に発表した楽曲「びんぼう」を、94年にウルフルズがカバーした「びんぼう’94」のパフォーマンス映像も放送。ウルフルズのために大滝さん自らが歌詞を書き加えてくれたという貴重な制作秘話も紹介される。さらに、トータス松本が語る“大滝詠一の楽曲に感じる魅力”や、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーとのトークも届けられる。「名曲カバーセレクション」では、GLIM SPANKY「君は天然色」、鈴木雅之「幸せな結末」、氷川きよし「さらばシベリア鉄道」など、時代を越えて愛される大滝さんの楽曲のカバーを放送。そのほか、薬師丸ひろ子「夢で逢えたら」、ハナレグミ「Tシャツに口紅」、斉藤由貴「風立ちぬ」、横山剣「冬のリヴィエラ」など、大滝さんがアーティストに提供した楽曲のカバーも紹介される。さらに、東京スカパラダイスオーケストラと俳優・高橋一生によるスペシャルセッションも放送される。ここでは、同バンドの「Paradise Has No Border」や、エレファントカシマシの「俺たちの明日」が披露される。なお、『サマースペシャル』第1夜は、ミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』から堂本光一&井上芳雄を迎えて贈る『アクターズ・ナイト!』が放送される。放送は8月3日午後10時50分から、NHK BSおよびBSP4Kで放送される。■『大滝詠一&納涼ソングナイト!』放送予定8月10日(日)後10:50〜後11:19 <NHKBS/BSP4>■「大滝詠一 名曲カバーセレクション」GLIM SPANKY「君は天然色」鈴木雅之「幸せな結末」氷川きよし「さらばシベリア鉄道」■「大滝詠一×ウルフルズ 名作」ウルフルズ「びんぼう’94」■「大滝詠一 提供作カバーセレクション」薬師丸ひろ子「夢で逢えたら」ハナレグミ「Tシャツに口紅」斉藤由貴「風立ちぬ」横山剣「冬のリヴィエラ」■東京スカパラダイスオーケストラ with 高橋一生 スペシャルセッション「Paradise Has No Border」(東京スカパラダイスオーケストラ)「俺たちの明日」(エレファントカシマシ)