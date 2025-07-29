明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・消費者物価指数

１４：３０ 仏・消費支出

１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

２３：００ 米・住宅販売保留指数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＮＳＳＯＬ<2327>，双日<2768>，野村不ＨＤ<3231>，ＴＩＳ<3626>，ゼオン<4205>，武田<4502>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，東映アニメ<4816>，日電硝<5214>，ちゅうぎんＦ<5832>，日立建<6305>，マキタ<6586>，富士通<6702>，パナＨＤ<6752>，アンリツ<6754>，京セラ<6971>，村田製<6981>，住信ＳＢＩ銀<7163>，日産自<7201>，コクヨ<7984>，三井住友トラ<8309>，滋賀銀<8366>，みずほリース<8425>，大和<8601>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，ヤマトＨＤ<9064>，ＪＡＬ<9201>，関西電<9503>，東ガス<9531>，邦ガス<9533>，カプコン<9697>ほか

※海外企業決算発表：メタプラットフォームズ，マイクロソフト，クアルコムほか



出所：MINKABU PRESS