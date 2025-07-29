¡Ö¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤À¤Í¡×àÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×áÈë½ñ¤Î½÷À¥¢¥ÊàÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿À¨¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¤ÎÀ¼
Í§¿Í¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó(ABC¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÁýÅÄ¼Ó¿¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(28)¤¬¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤ªÆù¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿Æü¡ªÈþÌ£¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÃÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¤«¤«¤²¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÂçºå¡×Æâ¤Î°û¿©Å¹¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÆù¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤À¤Í¡¼¤Ã¡ª¡×¡ÖËËÄ¥¤Ã¤¿¤éÆù¤¬¤Ï¤ß½Ð¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤¿À¨¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ç¥«¤Ã¾Ð¿©¤Ù¤¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×Âè4ÂåÈë½ñ
¡¡ÁýÅÄ¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¡Önews ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ê¤É¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç¤Ï¡¢19Ç¯¤ËÅö»þ22ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç4ÂåÌÜÈë½ñ¤ò°ú¤·Ñ¤®ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£