クトゥルフ神話からインスパイア　ユニークで恐ろしい料理本『料理の魔書ネクロノミコン』

『ラヴクラフトの物語から生まれたレシピと儀式 料理の魔書ネクロノミコン』（グラフィック社）が2025年8月に発売される。

【写真】パンチボウルにひそむ酒、ツァトゥグァンバラヤ……本書を試し読み

本書20世紀アメリカの作家ラヴクラフトが創造した「クトゥルフ神話」に登場する神々や怪物たちにインスパイアされた、宇宙的恐怖（コズミック・ホラー）の料理を、同神話の世界観たっぷりに紹介するレシピ集。

「Atlach-Nachos（アトラック・ナチョス）」「Shogghoulash（ショゴグーラッシュ）」「The Custard Out of Space（宇宙のカスタード）」など、レシピはラヴクラフト風の詩的でミステリアスな文体で書かれている。

■著者プロフィールMIKE SLATER（マイク・スレーター）7か国語に翻訳された本書のほか、『Lovecraft Cocktails』、『The Necromunchicon』、『The Carols of Cthulhu』などの関連著書がある。また、短編小説を様々なアンソロジーに寄稿。Red Duke Games の共同オーナーも務め、現在はペンシルベニア州ライツビルに在住。

朱鷺田祐介（トキタユウスケ）／監修・翻訳TRPGデザイン/ゲーム翻訳/神話雑学。 代表作『深淵』『クトゥルフ神話ガイドブック』など。翻訳『シャドウラン5thEdition』『エクリプス・フェイズ』『ザ・ルーブTRPG』など。最新作は 『黒の新選組 幕末鬼殺行』(KADOKAWA)。最近蜂蜜酒ミードがマイブーム。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）