アメリカの絵本作家 M.B.ゴフスタインのロングセラー『海のむこうで』(原題:ACROSS THE SEA/翻訳:石田ゆり子)の3度目の増刷が決定。予約受付が開始された。

【写真】復刻版が入った『海のむこうで』BOXセットも発売

1968年にアメリカで発表されたM. B. ゴフスタインの『海のむこうで(原題:ACROSS THE SEA)』は、ゴフスタインの代表作『ブルッキーと彼女の子羊(原題:Brookie and Her Lamb)』と『人形づくりのゴールディー(原題:Goldie the Dollmaker)』の刊行された作品集。

長らく未刊行で「幻の作品」とされていたが、近年その静かで味わい深いトーンが評価され再評価。本作は、ゴフスタイン初期の傑作の1つとして注目され、50年の時を経て日本語版が誕生。翻訳は女優・石田ゆり子が担当している。

また本書は日本語版に加えて、原書ACROSS THE SEA(英語版)の復刻版が入ったBOXセットも発売される。

(文=リアルサウンド ブック編集部)