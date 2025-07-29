ÎëÌÚ°¡Èþ¡¡ÁÇ¼Á¤ò¸«¹þ¤ó¤À£µºÐ¼¡ÃË¤Ëà·ã¿É±ÑºÍ¶µ°éá¡ÖÆü¡¹¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿É¤¤¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ö¥ó¡½¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ö¿¿²Æ¤Î¥°¥ë¥á¡¡»Ý¿É³¦·¨¡×È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡·ã¿É¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ¤Ï¿É¤¤¤â¤Î¤òËèÆü¿©¤Ù¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¿É¤µ¤Ë¤·¤Ó¤ì¤¬²Ã¤ï¤ë¤ÈºÇ¶¯¡£¿É¤¤¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Æü¡¹¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ä¤·¤Ó¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«Ä´Ì£ÎÁ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï²ÐÆé¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½ë¤¤»þ´ü¤Ï¿É¤¤¤â¤Î¤òÆÃ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´À¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£±£°ºÐ¤Îº¢¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤ËÆ¦ÈÄ¾ß¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿É¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼¡ÃË¤â¿É¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ÎÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¼¡ÃË¤Ï¥¥à¥Á¤¬Âç¹¥¤¡£»ä¤¬¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÖ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï°äÅÁ¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â»Ý¿ÉÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¡Öº£¸å¡¢¿É¤µ¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¿É¤¤ÎÁÍý¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿É¤µ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëàºÇÃ»¥ë¡¼¥Èá¤Ï¡ÖÆü¡¹¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¿É¤¤¤â¤Î¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤ªÌ£Á¹½Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÅâ¿É»Ò¤ä°ìÌ£¤òÆþ¤ìÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤ì²¿¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æµ¤¤Å¤±¤Ð£±ÉÓ¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£